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Коммунальщики приводят в порядок Белград после массовых протестов - РИА Новости, 25.12.2023
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11:45 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/belgrad-1917890978.html
Коммунальщики приводят в порядок Белград после массовых протестов
Коммунальщики приводят в порядок Белград после массовых протестов - РИА Новости, 25.12.2023
Коммунальщики приводят в порядок Белград после массовых протестов
Сотрудники коммунальных служб восстанавливают брусчатку перед зданием скупщины (представительного органа и администрации) Белграда после беспорядков в ночь на... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:45
2023-12-25T11:45
в мире
белград (город)
сербия
беспорядки в белграде
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БЕЛГРАД, 25 дек – РИА Новости. Сотрудники коммунальных служб восстанавливают брусчатку перед зданием скупщины (представительного органа и администрации) Белграда после беспорядков в ночь на понедельник, передает корреспондент РИА Новости. Исполняющий обязанности мэра (по закону на период выборов) Белграда Александр Шапич в ночь на понедельник продемонстрировал в соцсетях общественности ущерб, который зданию нанесли протестующие. Участники беспорядков бросали камнями и били палками в двери и окна здания скупщины, пострадали фасад, стекла, рамы, внутренние помещения и оборудование в них. По самым первым оценкам нанесенный ущерб "большой". Такой вред историческому зданию, по словам Шапича, могли нанести лишь люди "без совести и ответственности". Он отметил, что здание находится под защитой государства, построено в 1881 году, а салону XIX века с оригинальной мебелью в нем нанесен невосполнимый ущерб. Утром в понедельник здание охраняют снаружи двое полицейских, которые не подпускают никого к ступеням. Перед входом рабочие укладывают брусчатку, накануне демонстранты вырывали ее из мостовой и бросали в здание. Внутри скупщины слышны работа пылесоса и звуки уборки. Разбитые стекла и мусор перед зданием полностью убраны, атмосфера спокойная. По данным президента Сербии Александра Вучича, при беспорядках серьезные травмы получили двое полицейских, задержаны более 35 демонстрантов. Ранее сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление. Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.
https://ria.ru/20231225/serbiya-1917858626.html
https://ria.ru/20231225/belgrad-1917829734.html
https://ria.ru/20231224/serbiya-1917765995.html
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в мире, белград (город), сербия, беспорядки в белграде
В мире, Белград (город), Сербия, Беспорядки в Белграде
Коммунальщики приводят в порядок Белград после массовых протестов

Коммунальщики убирают Белград и восстанавливают брусчатку после беспорядков

© AP Photo / Darko VojinovicЗдание городского совета Белграда, пострадавшее в ходе беспорядков
Здание городского совета Белграда, пострадавшее в ходе беспорядков - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Здание городского совета Белграда, пострадавшее в ходе беспорядков
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 25 дек – РИА Новости. Сотрудники коммунальных служб восстанавливают брусчатку перед зданием скупщины (представительного органа и администрации) Белграда после беспорядков в ночь на понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
Исполняющий обязанности мэра (по закону на период выборов) Белграда Александр Шапич в ночь на понедельник продемонстрировал в соцсетях общественности ущерб, который зданию нанесли протестующие.
Беспорядки в Белграде - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
МИД России отреагировал на беспорядки в Сербии
10:07
Участники беспорядков бросали камнями и били палками в двери и окна здания скупщины, пострадали фасад, стекла, рамы, внутренние помещения и оборудование в них. По самым первым оценкам нанесенный ущерб "большой". Такой вред историческому зданию, по словам Шапича, могли нанести лишь люди "без совести и ответственности". Он отметил, что здание находится под защитой государства, построено в 1881 году, а салону XIX века с оригинальной мебелью в нем нанесен невосполнимый ущерб.
Утром в понедельник здание охраняют снаружи двое полицейских, которые не подпускают никого к ступеням. Перед входом рабочие укладывают брусчатку, накануне демонстранты вырывали ее из мостовой и бросали в здание. Внутри скупщины слышны работа пылесоса и звуки уборки. Разбитые стекла и мусор перед зданием полностью убраны, атмосфера спокойная.
По данным президента Сербии Александра Вучича, при беспорядках серьезные травмы получили двое полицейских, задержаны более 35 демонстрантов.
Протестующие около здания администрации Белграда. 25 декабря 2023
И. о. мэра Белграда показал ущерб, нанесенный демонстрантами
03:27
Ранее сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.
Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.
Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
"В чем смысл?" Вучич обратился к сербской оппозиции
Вчера, 15:07
 
В миреБелград (город)СербияБеспорядки в Белграде
 
 
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