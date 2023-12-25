https://ria.ru/20231225/bayden-1917828021.html

Американцы подняли на смех Байдена из-за фото с кошкой

Американцы подняли на смех Байдена из-за фото с кошкой - РИА Новости, 25.12.2023

Американцы подняли на смех Байдена из-за фото с кошкой

Американские пользователи соцсети X высмеяли публикацию президента США Джо Байдена с фотографией его кошки по кличке Уиллоу. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T02:55

2023-12-25T02:55

2023-12-25T03:18

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 25 дек —РИА Новости. Американские пользователи соцсети X высмеяли публикацию президента США Джо Байдена с фотографией его кошки по кличке Уиллоу."Уиллоу Байден, официальный инспектор украшений Белого дома", — написал лидер США, приложив к публикации фото кошки, обнюхивающей елочные игрушки.Пользователи Сети не разделили энтузиазм Байдена по поводу новогоднего настроения питомца."А кто тогда инспектор кокаина?" — припомнил скандальный случай e-beth."Вы можете завести кошку только потому, что все ваши собаки, подвергшиеся насилию, кусали людей", — предположил Torlokt_of_Tyr."По крайней мере, Уиллоу не нападает на сотрудников службы безопасности", — съязвил MoG1717."Это разве снижает инфляцию?" — с издевкой спросил Blex.S4L.Джо Байден, которому в ноябре исполнился 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. Он часто попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20231219/bayden-1916816797.html

сша

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в мире, сша, джо байден