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Разгонный блок для летных испытаний "Ангары" прибыл на космодром Восточный - РИА Новости, 25.12.2023
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10:59 25.12.2023 (обновлено: 11:10 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/angara-1917873814.html
Разгонный блок для летных испытаний "Ангары" прибыл на космодром Восточный
Разгонный блок для летных испытаний "Ангары" прибыл на космодром Восточный - РИА Новости, 25.12.2023
Разгонный блок для летных испытаний "Ангары" прибыл на космодром Восточный
Разгонный блок "Орион" для лётных испытаний ракеты "Ангара" прибыл на космодром Восточный, сообщил "Роскосмос" в Telegram. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T10:59
2023-12-25T11:10
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Разгонный блок "Орион" для лётных испытаний ракеты "Ангара" прибыл на космодром Восточный, сообщил "Роскосмос" в Telegram. "Орион" прибыл на Восточный. Разгонный блок "Орион" в технологическо-летном исполнении предназначен для второго этапа комплексных испытаний, а также летных испытаний космического ракетного комплекса "Амур", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время начнутся электрические и пневмовакуумные испытания блока. Ранее "Роскосмос" сообщал, что разгонный блок был отправлен 22 декабря, также на космодром повезли первую лётную ракету "Ангара-А5". Ожидается, что первый старт "Ангары" с Восточного состоится в первом квартале 2024 года. "Амур" - название комплекса для ракет "Ангара" на Восточном. Стартовые и технические сооружения строятся там с 2018 года. Комплексные испытания старта прошли с 16 ноября по 11 декабря 2023 года.
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космос - риа наука, роскосмос, россия
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Россия
Разгонный блок для летных испытаний "Ангары" прибыл на космодром Восточный

"Роскосмос": разгонный блок для летных испытаний "Ангары" прибыл на Восточный

© Фото : Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктурыРазгонный блок "Орион", доставленный на космодром "Восточный"
Разгонный блок Орион, доставленный на космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры
Разгонный блок "Орион", доставленный на космодром "Восточный"
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Разгонный блок "Орион" для лётных испытаний ракеты "Ангара" прибыл на космодром Восточный, сообщил "Роскосмос" в Telegram.
«
"Орион" прибыл на Восточный. Разгонный блок "Орион" в технологическо-летном исполнении предназначен для второго этапа комплексных испытаний, а также летных испытаний космического ракетного комплекса "Амур", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время начнутся электрические и пневмовакуумные испытания блока.
Ранее "Роскосмос" сообщал, что разгонный блок был отправлен 22 декабря, также на космодром повезли первую лётную ракету "Ангара-А5".
Ожидается, что первый старт "Ангары" с Восточного состоится в первом квартале 2024 года.
"Амур" - название комплекса для ракет "Ангара" на Восточном. Стартовые и технические сооружения строятся там с 2018 года. Комплексные испытания старта прошли с 16 ноября по 11 декабря 2023 года.
Олег Фролов - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
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