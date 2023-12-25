https://ria.ru/20231225/angara-1917873814.html

Разгонный блок для летных испытаний "Ангары" прибыл на космодром Восточный

Разгонный блок для летных испытаний "Ангары" прибыл на космодром Восточный - РИА Новости, 25.12.2023

Разгонный блок для летных испытаний "Ангары" прибыл на космодром Восточный

Разгонный блок "Орион" для лётных испытаний ракеты "Ангара" прибыл на космодром Восточный, сообщил "Роскосмос" в Telegram. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T10:59

2023-12-25T10:59

2023-12-25T11:10

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Разгонный блок "Орион" для лётных испытаний ракеты "Ангара" прибыл на космодром Восточный, сообщил "Роскосмос" в Telegram. "Орион" прибыл на Восточный. Разгонный блок "Орион" в технологическо-летном исполнении предназначен для второго этапа комплексных испытаний, а также летных испытаний космического ракетного комплекса "Амур", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время начнутся электрические и пневмовакуумные испытания блока. Ранее "Роскосмос" сообщал, что разгонный блок был отправлен 22 декабря, также на космодром повезли первую лётную ракету "Ангара-А5". Ожидается, что первый старт "Ангары" с Восточного состоится в первом квартале 2024 года. "Амур" - название комплекса для ракет "Ангара" на Восточном. Стартовые и технические сооружения строятся там с 2018 года. Комплексные испытания старта прошли с 16 ноября по 11 декабря 2023 года.

https://ria.ru/20231223/frolov-1917598834.html

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