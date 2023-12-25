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Московские медики перейдут на автономный анализ снимков с помощью ИИ - РИА Новости, 25.12.2023
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11:04 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/analiz-1917875742.html
Московские медики перейдут на автономный анализ снимков с помощью ИИ
Московские медики перейдут на автономный анализ снимков с помощью ИИ - РИА Новости, 25.12.2023
Московские медики перейдут на автономный анализ снимков с помощью ИИ
Москва переходит на автономный анализ ряда снимков скрининговых исследований с помощью искусственного интеллекта (ИИ), уже без участия человека, сообщила в... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:04
2023-12-25T11:04
москва
анастасия ракова
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Москва переходит на автономный анализ ряда снимков скрининговых исследований с помощью искусственного интеллекта (ИИ), уже без участия человека, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Когда мы запускали цифровое зрение несколько лет назад как научный проект, мы подумать не могли, до какого уровня зрелости, буквально за считанные годы, дойдут цифровые сервисы, что со следующего года больше половины таких простых скрининговых двухмерных исследований мы передадим на анализ исключительно искусственного интеллекта, без человека, потому что там уже на 100% рассчитаны эти технологии, которые исключают вообще малейшую ошибку", - рассказала Ракова.По ее словам, очень хочется, чтобы искусственный интеллект в будущем сам анализировал медкарту пациента и предоставлял предварительные диагнозы. "Мы очень хотим, чтобы искусственный интеллект сам анализировал в режиме онлайн медицинскую карту пациента и предоставлял предварительные диагнозы, подтягивая их и пациенту, и врачу. Говоря: "Посмотри, совокупность данных говорит, что вероятность развития этого заболевания в будущем или уже сейчас очень высока. Позвони человеку, пригласи, давайте проверим". Он может ходить 10 лет с диабетом и не знать об этом. Чем раньше мы начинаем лечение, тем более активной и продолжительной жизнью живет человек", - пояснила заммэра.
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москва, анастасия ракова , здоровье - общество
Москва, Анастасия Ракова , Здоровье - Общество
Московские медики перейдут на автономный анализ снимков с помощью ИИ

Ракова: Москва переходит на автономный анализ снимков скрининга с помощью ИИ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМедицинский работник наблюдает за показаниями пациента
Медицинский работник наблюдает за показаниями пациента - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинский работник наблюдает за показаниями пациента. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Москва переходит на автономный анализ ряда снимков скрининговых исследований с помощью искусственного интеллекта (ИИ), уже без участия человека, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Когда мы запускали цифровое зрение несколько лет назад как научный проект, мы подумать не могли, до какого уровня зрелости, буквально за считанные годы, дойдут цифровые сервисы, что со следующего года больше половины таких простых скрининговых двухмерных исследований мы передадим на анализ исключительно искусственного интеллекта, без человека, потому что там уже на 100% рассчитаны эти технологии, которые исключают вообще малейшую ошибку", - рассказала Ракова.
По ее словам, очень хочется, чтобы искусственный интеллект в будущем сам анализировал медкарту пациента и предоставлял предварительные диагнозы.
"Мы очень хотим, чтобы искусственный интеллект сам анализировал в режиме онлайн медицинскую карту пациента и предоставлял предварительные диагнозы, подтягивая их и пациенту, и врачу. Говоря: "Посмотри, совокупность данных говорит, что вероятность развития этого заболевания в будущем или уже сейчас очень высока. Позвони человеку, пригласи, давайте проверим". Он может ходить 10 лет с диабетом и не знать об этом. Чем раньше мы начинаем лечение, тем более активной и продолжительной жизнью живет человек", - пояснила заммэра.
 
МоскваАнастасия РаковаЗдоровье - Общество
 
 
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