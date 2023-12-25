https://ria.ru/20231225/analiz-1917875742.html

Московские медики перейдут на автономный анализ снимков с помощью ИИ

Московские медики перейдут на автономный анализ снимков с помощью ИИ - РИА Новости, 25.12.2023

Московские медики перейдут на автономный анализ снимков с помощью ИИ

Москва переходит на автономный анализ ряда снимков скрининговых исследований с помощью искусственного интеллекта (ИИ), уже без участия человека, сообщила в... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:04

2023-12-25T11:04

2023-12-25T11:04

москва

анастасия ракова

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Москва переходит на автономный анализ ряда снимков скрининговых исследований с помощью искусственного интеллекта (ИИ), уже без участия человека, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Когда мы запускали цифровое зрение несколько лет назад как научный проект, мы подумать не могли, до какого уровня зрелости, буквально за считанные годы, дойдут цифровые сервисы, что со следующего года больше половины таких простых скрининговых двухмерных исследований мы передадим на анализ исключительно искусственного интеллекта, без человека, потому что там уже на 100% рассчитаны эти технологии, которые исключают вообще малейшую ошибку", - рассказала Ракова.По ее словам, очень хочется, чтобы искусственный интеллект в будущем сам анализировал медкарту пациента и предоставлял предварительные диагнозы. "Мы очень хотим, чтобы искусственный интеллект сам анализировал в режиме онлайн медицинскую карту пациента и предоставлял предварительные диагнозы, подтягивая их и пациенту, и врачу. Говоря: "Посмотри, совокупность данных говорит, что вероятность развития этого заболевания в будущем или уже сейчас очень высока. Позвони человеку, пригласи, давайте проверим". Он может ходить 10 лет с диабетом и не знать об этом. Чем раньше мы начинаем лечение, тем более активной и продолжительной жизнью живет человек", - пояснила заммэра.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, анастасия ракова , здоровье - общество