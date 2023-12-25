https://ria.ru/20231225/aeroport-1917881493.html

Аксенов рассказал, когда откроют аэропорт Симферополя

Аксенов рассказал, когда откроют аэропорт Симферополя - РИА Новости, 25.12.2023

Аксенов рассказал, когда откроют аэропорт Симферополя

Аэропорт Симферополя из соображений безопасности полетов сможет вернуться к работе только после окончания спецоперации, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:25

2023-12-25T11:25

2023-12-25T12:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Аэропорт Симферополя из соображений безопасности полетов сможет вернуться к работе только после окончания спецоперации, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире. "Аэропорт Симферополя до конца СВО открыт не будет, в силу, понятно, причин, связанных с безопасностью полетов, в первую очередь", - сказал Аксенов в эфире "Россия 24". Он выразил мнение, что до начала курортного сезона произойдут положительные изменения на линии боевого соприкосновения. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

https://ria.ru/20231224/tambov-1917776919.html

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общество, симферополь, россия, анапа, сергей аксенов (политик), новости - туризм