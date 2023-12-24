https://ria.ru/20231224/zubr-1917790752.html

В Башкирию привезли партию беловежских зубров для разведения

В Башкирию привезли партию беловежских зубров для разведения - РИА Новости, 24.12.2023

В Башкирию привезли партию беловежских зубров для разведения

Еще девять беловежских зубров привезли в Башкирию, где несколько особей уже прижились в Мурадымовском ущелье, сообщил глава республики Радий Хабиров в... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T18:53

2023-12-24T18:53

2023-12-24T19:16

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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

радий хабиров

общество

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УФА, 24 дек — РИА Новости. Еще девять беловежских зубров привезли в Башкирию, где несколько особей уже прижились в Мурадымовском ущелье, сообщил глава республики Радий Хабиров в Telegram-канале. "Первая партия беловежских зубров уже прижилась у нас в Мурадымовском ущелье. Чувствуют себя здесь как дома и уже стали настоящим украшением нашей башкирской природы. А теперь к ним из Беларуси приехали еще девять особей. Добро пожаловать!" — написал он.Весной в Башкирию привезли девять зубров из национального парка "Беловежская пуща".Ранее в Минприроды региона сообщали, что зубры находятся на вольном выпасе, в районе места их дислокации соорудили солонцы и кормушки, а также установили фотоловушки. Животные чувствуют себя удовлетворительно, ведут себя осторожно, а при признаках опасности скрываются в лесу. Природный парк "Мурадымовское ущелье" располагается в Кугарчинском и Зилаирском районах республики. Его площадь составляет более 23 тысячи гектаров, на территории есть 46 пещер. В парке растут 45 видов редких растений, занесенных в Красную книгу Башкирии, и обитают 30 редких и исчезающих видов животного мира, занесенных в Красную книгу России.

https://ria.ru/20231130/zubry-1912904155.html

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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), радий хабиров, общество, белоруссия