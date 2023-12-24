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В Московском зоопарке началась акция по сбору елей и сосен для животных - РИА Новости, 24.12.2023
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18:26 24.12.2023 (обновлено: 19:18 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/zoopark-1917788496.html
В Московском зоопарке началась акция по сбору елей и сосен для животных
В Московском зоопарке началась акция по сбору елей и сосен для животных - РИА Новости, 24.12.2023
В Московском зоопарке началась акция по сбору елей и сосен для животных
В Московском зоопарке стартовала традиционная акция по сбору елей, сосен и пихт для животных, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T18:26
2023-12-24T19:18
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Московском зоопарке стартовала традиционная акция по сбору елей, сосен и пихт для животных, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "Хвойные деревья будут принимать с 28 декабря по 10 января. Они украсят вольеры животных, послужат им в качестве игрушек и лакомства", — говорится в заявлении.Уточняется, что передать в дар сосну или елку могут только компании. Елки, которые украшали дома, могут быть опасны для обитателей зоопарка: на их ветках часто остаются фрагменты украшений, в том числе мишуры, гирлянд и искусственного снега. Кроме того, деревья, которые долго стояли в помещении, теряют аромат и не привлекают зверей, поясняется на сайте.Хвоя, богатая витамином C, каротином и полезными аминокислотами, становится полезным десертом для многих животных. Полакомиться еловыми ветками любят винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны и альпаки. А панды и крупные кошки любят играть с хвойными. Помимо этого, некоторые животные используют стволы деревьев как когтеточки. Так, кору скребут восточноевропейская рысь, пума, тигр и дальневосточный леопард, а также камышовый кот, степной кот и дальневосточная лесная кошка. Московский зоопарк принимает нераспроданные новогодние деревья с 2012 года. Такая практика есть во многих зверинцах по всему миру.
https://ria.ru/20231219/panda-1916642813.html
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общество, москва, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Москва, Московский зоопарк
В Московском зоопарке началась акция по сбору елей и сосен для животных

В Московском зоопарке началась акция по сбору елей, сосен и пихт для животных

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБольшая панда в вольере Московского зоопарка
Большая панда в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Большая панда в вольере Московского зоопарка
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Московском зоопарке стартовала традиционная акция по сбору елей, сосен и пихт для животных, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"Хвойные деревья будут принимать с 28 декабря по 10 января. Они украсят вольеры животных, послужат им в качестве игрушек и лакомства", — говорится в заявлении.
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Уточняется, что передать в дар сосну или елку могут только компании. Елки, которые украшали дома, могут быть опасны для обитателей зоопарка: на их ветках часто остаются фрагменты украшений, в том числе мишуры, гирлянд и искусственного снега. Кроме того, деревья, которые долго стояли в помещении, теряют аромат и не привлекают зверей, поясняется на сайте.
Хвоя, богатая витамином C, каротином и полезными аминокислотами, становится полезным десертом для многих животных. Полакомиться еловыми ветками любят винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны и альпаки. А панды и крупные кошки любят играть с хвойными.
Помимо этого, некоторые животные используют стволы деревьев как когтеточки. Так, кору скребут восточноевропейская рысь, пума, тигр и дальневосточный леопард, а также камышовый кот, степной кот и дальневосточная лесная кошка.
Московский зоопарк принимает нераспроданные новогодние деревья с 2012 года. Такая практика есть во многих зверинцах по всему миру.
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