https://ria.ru/20231224/zerno-1917741542.html

В ЦАР рассказали о работе по доставке российского зерна африканским странам

В ЦАР рассказали о работе по доставке российского зерна африканским странам - РИА Новости, 24.12.2023

В ЦАР рассказали о работе по доставке российского зерна африканским странам

Центральноафриканская Республика предпринимает все необходимые меры, чтобы зерновые, которые РФ направила африканским странам, дошли до получателей как можно... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T11:22

2023-12-24T11:22

2023-12-24T11:22

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БАНГИ, 24 дек - РИА Новости. Центральноафриканская Республика предпринимает все необходимые меры, чтобы зерновые, которые РФ направила африканским странам, дошли до получателей как можно быстрее, заявила в интервью РИА Новости глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон. Президент РФ Владимир Путин в декабре заявлял, что Россия направляет зерно в шесть стран Африки, нуждающихся в продовольствии. Он отмечал, что некоторые суда уже разгружаются там. По словам Байпо-Темон, ЦАР была рада стать частью инициативы, в рамках которой РФ передает зерновые африканским странам, сейчас ведется работа по передаче. По словам министра, ЦАР сильно зависит от дорожных путей, в том числе со стороны Камеруна, поэтому сейчас ведется работа с камерунскими властями. "Сейчас ведутся дела так, чтобы получатели этих пожертвований могли получить к ним доступ очень быстро", - добавила министр.

https://ria.ru/20231204/zerno-1913721890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, цар, африка