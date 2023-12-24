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В ЦАР рассказали о работе по доставке российского зерна африканским странам - РИА Новости, 24.12.2023
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11:22 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/zerno-1917741542.html
В ЦАР рассказали о работе по доставке российского зерна африканским странам
В ЦАР рассказали о работе по доставке российского зерна африканским странам - РИА Новости, 24.12.2023
В ЦАР рассказали о работе по доставке российского зерна африканским странам
Центральноафриканская Республика предпринимает все необходимые меры, чтобы зерновые, которые РФ направила африканским странам, дошли до получателей как можно... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T11:22
2023-12-24T11:22
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БАНГИ, 24 дек - РИА Новости. Центральноафриканская Республика предпринимает все необходимые меры, чтобы зерновые, которые РФ направила африканским странам, дошли до получателей как можно быстрее, заявила в интервью РИА Новости глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон. Президент РФ Владимир Путин в декабре заявлял, что Россия направляет зерно в шесть стран Африки, нуждающихся в продовольствии. Он отмечал, что некоторые суда уже разгружаются там. По словам Байпо-Темон, ЦАР была рада стать частью инициативы, в рамках которой РФ передает зерновые африканским странам, сейчас ведется работа по передаче. По словам министра, ЦАР сильно зависит от дорожных путей, в том числе со стороны Камеруна, поэтому сейчас ведется работа с камерунскими властями. "Сейчас ведутся дела так, чтобы получатели этих пожертвований могли получить к ним доступ очень быстро", - добавила министр.
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в мире, россия, цар, африка
В мире, Россия, ЦАР, Африка
В ЦАР рассказали о работе по доставке российского зерна африканским странам

МИД: ЦАР делает все, чтобы зерно из России быстрее дошло до получателей в Африке

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПогрузка зерна
Погрузка зерна - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Погрузка зерна. Архивное фото
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БАНГИ, 24 дек - РИА Новости. Центральноафриканская Республика предпринимает все необходимые меры, чтобы зерновые, которые РФ направила африканским странам, дошли до получателей как можно быстрее, заявила в интервью РИА Новости глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон.
Президент РФ Владимир Путин в декабре заявлял, что Россия направляет зерно в шесть стран Африки, нуждающихся в продовольствии. Он отмечал, что некоторые суда уже разгружаются там.
По словам Байпо-Темон, ЦАР была рада стать частью инициативы, в рамках которой РФ передает зерновые африканским странам, сейчас ведется работа по передаче.
По словам министра, ЦАР сильно зависит от дорожных путей, в том числе со стороны Камеруна, поэтому сейчас ведется работа с камерунскими властями.
"Сейчас ведутся дела так, чтобы получатели этих пожертвований могли получить к ним доступ очень быстро", - добавила министр.
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