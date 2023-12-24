https://ria.ru/20231224/zemletryasenie-1917788783.html

У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,4

У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 24.12.2023

У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T18:28

2023-12-24T18:28

2023-12-24T18:28

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 151 километре к север-востоку от столицы королевства, города Нукуалофа, с населением около 23 тысяч человек в 14.52 по времени UTC (17.52 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

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