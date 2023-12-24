https://ria.ru/20231224/zemletryasenie-1917723102.html
У берегов Чили произошло землетрясение
У берегов Чили произошло землетрясение - РИА Новости, 24.12.2023
У берегов Чили произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в воскресенье у берегов Чили, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T08:11
2023-12-24T08:11
2023-12-24T08:11
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в воскресенье у берегов Чили, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 108 километрах к север-западу от города Темуко с населением 238 тысяч человек в 3.23 по времени UTC (6.23 мск). Очаг залегал на глубине 22 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чили
У берегов Чили произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Чили
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в воскресенье у берегов Чили, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC
).
По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 108 километрах к север-западу от города Темуко с населением 238 тысяч человек в 3.23 по времени UTC (6.23 мск).
Очаг залегал на глубине 22 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
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