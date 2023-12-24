https://ria.ru/20231224/zavod-1917740359.html

СМИ: в Индонезии 12 человек погибли при взрыве на заводе

СМИ: в Индонезии 12 человек погибли при взрыве на заводе - РИА Новости, 24.12.2023

СМИ: в Индонезии 12 человек погибли при взрыве на заводе

По меньшей мере 12 человек погибли, еще 39 пострадали при взрыве на заводе по переработке никеля в Индонезии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T11:13

2023-12-24T11:13

2023-12-24T11:13

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индонезия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли, еще 39 пострадали при взрыве на заводе по переработке никеля в Индонезии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя промышленного парка. "В настоящее время... 12 человек погибли в результате инцидента. Тридцать девять человек получили... травмы", - приводит агентство слова представителя промышленного парка. Как отмечает агентство, первоначальное расследование показало, что взрыв произошел во время ремонтных работ.

https://ria.ru/20231108/turtsiya-1908212709.html

индонезия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индонезия