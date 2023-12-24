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СМИ: в Индонезии 12 человек погибли при взрыве на заводе - РИА Новости, 24.12.2023
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11:13 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/zavod-1917740359.html
СМИ: в Индонезии 12 человек погибли при взрыве на заводе
СМИ: в Индонезии 12 человек погибли при взрыве на заводе - РИА Новости, 24.12.2023
СМИ: в Индонезии 12 человек погибли при взрыве на заводе
По меньшей мере 12 человек погибли, еще 39 пострадали при взрыве на заводе по переработке никеля в Индонезии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T11:13
2023-12-24T11:13
в мире
индонезия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли, еще 39 пострадали при взрыве на заводе по переработке никеля в Индонезии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя промышленного парка. "В настоящее время... 12 человек погибли в результате инцидента. Тридцать девять человек получили... травмы", - приводит агентство слова представителя промышленного парка. Как отмечает агентство, первоначальное расследование показало, что взрыв произошел во время ремонтных работ.
https://ria.ru/20231108/turtsiya-1908212709.html
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353
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60
в мире, индонезия
В мире, Индонезия
СМИ: в Индонезии 12 человек погибли при взрыве на заводе

AFP: в Индонезии 12 человек погибли, 39 пострадали при взрыве на заводе

© Кадр видео из соцсетейВзрыв на заводе в Индонезии. 24 декабря 2023
Взрыв на заводе в Индонезии. 24 декабря 2023
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв на заводе в Индонезии. 24 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли, еще 39 пострадали при взрыве на заводе по переработке никеля в Индонезии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя промышленного парка.
"В настоящее время... 12 человек погибли в результате инцидента. Тридцать девять человек получили... травмы", - приводит агентство слова представителя промышленного парка.
Как отмечает агентство, первоначальное расследование показало, что взрыв произошел во время ремонтных работ.
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