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СМИ: в Индонезии 12 человек погибли при взрыве на заводе
СМИ: в Индонезии 12 человек погибли при взрыве на заводе - РИА Новости, 24.12.2023
СМИ: в Индонезии 12 человек погибли при взрыве на заводе
По меньшей мере 12 человек погибли, еще 39 пострадали при взрыве на заводе по переработке никеля в Индонезии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T11:13
2023-12-24T11:13
2023-12-24T11:13
в мире
индонезия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли, еще 39 пострадали при взрыве на заводе по переработке никеля в Индонезии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя промышленного парка. "В настоящее время... 12 человек погибли в результате инцидента. Тридцать девять человек получили... травмы", - приводит агентство слова представителя промышленного парка. Как отмечает агентство, первоначальное расследование показало, что взрыв произошел во время ремонтных работ.
https://ria.ru/20231108/turtsiya-1908212709.html
индонезия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия
СМИ: в Индонезии 12 человек погибли при взрыве на заводе
AFP: в Индонезии 12 человек погибли, 39 пострадали при взрыве на заводе
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
По меньшей мере 12 человек погибли, еще 39 пострадали при взрыве на заводе по переработке никеля в Индонезии, передает агентство Франс Пресс
со ссылкой на представителя промышленного парка.
"В настоящее время... 12 человек погибли в результате инцидента. Тридцать девять человек получили... травмы", - приводит агентство слова представителя промышленного парка.
Как отмечает агентство, первоначальное расследование показало, что взрыв произошел во время ремонтных работ.
На юге Турции прогремел взрыв на металлургическом заводе