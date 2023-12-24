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Путин проведет заседание Госсовета о роли педагога и наставника - РИА Новости, 24.12.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
15:22 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/zasedanie-1917767632.html
Путин проведет заседание Госсовета о роли педагога и наставника
Путин проведет заседание Госсовета о роли педагога и наставника - РИА Новости, 24.12.2023
Путин проведет заседание Госсовета о роли педагога и наставника
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет в Москве заседание Госсовета о роли педагога и наставника, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T15:22
2023-12-24T15:22
год педагога и наставника
политика
россия
москва
владимир путин
евразийский экономический союз
снг
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет в Москве заседание Госсовета о роли педагога и наставника, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Кроме этого, по данным телеканала, на следующей неделе в Санкт-Петербурге, куда глава государства прибудет для участия в саммитах СНГ и Евразийского экономического союза, он также соберет совещание по вопросам развития агломерации северной столицы.
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
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политика, россия, москва, владимир путин, евразийский экономический союз, снг
Год педагога и наставника, Политика, Россия, Москва, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, СНГ
Путин проведет заседание Госсовета о роли педагога и наставника

Путин проведет заседание Госсовета о роли педагога и наставника в Москве

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета
Президент России Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет в Москве заседание Госсовета о роли педагога и наставника, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Кроме этого, по данным телеканала, на следующей неделе в Санкт-Петербурге, куда глава государства прибудет для участия в саммитах СНГ и Евразийского экономического союза, он также соберет совещание по вопросам развития агломерации северной столицы.
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Год педагога и наставникаПолитикаРоссияМоскваВладимир ПутинЕвразийский экономический союзСНГ
 
 
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