https://ria.ru/20231224/zasedanie-1917767632.html

Путин проведет заседание Госсовета о роли педагога и наставника

Путин проведет заседание Госсовета о роли педагога и наставника - РИА Новости, 24.12.2023

Путин проведет заседание Госсовета о роли педагога и наставника

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет в Москве заседание Госсовета о роли педагога и наставника, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T15:22

2023-12-24T15:22

2023-12-24T15:22

год педагога и наставника

политика

россия

москва

владимир путин

евразийский экономический союз

снг

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет в Москве заседание Госсовета о роли педагога и наставника, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Кроме этого, по данным телеканала, на следующей неделе в Санкт-Петербурге, куда глава государства прибудет для участия в саммитах СНГ и Евразийского экономического союза, он также соберет совещание по вопросам развития агломерации северной столицы.

https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html

россия

москва

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политика, россия, москва, владимир путин, евразийский экономический союз, снг