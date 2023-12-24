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Путин проведет заседание Госсовета о роли педагога и наставника
Путин проведет заседание Госсовета о роли педагога и наставника - РИА Новости, 24.12.2023
Путин проведет заседание Госсовета о роли педагога и наставника
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет в Москве заседание Госсовета о роли педагога и наставника, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T15:22
2023-12-24T15:22
2023-12-24T15:22
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет в Москве заседание Госсовета о роли педагога и наставника, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Кроме этого, по данным телеканала, на следующей неделе в Санкт-Петербурге, куда глава государства прибудет для участия в саммитах СНГ и Евразийского экономического союза, он также соберет совещание по вопросам развития агломерации северной столицы.
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политика, россия, москва, владимир путин, евразийский экономический союз, снг
Год педагога и наставника, Политика, Россия, Москва, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, СНГ
Путин проведет заседание Госсовета о роли педагога и наставника
Путин проведет заседание Госсовета о роли педагога и наставника в Москве