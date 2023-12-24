https://ria.ru/20231224/yugra-1917798017.html
Молодежный центр с киберзоной открылся в Сургутском районе Югры
Молодежный центр с киберзоной открылся в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 24.12.2023
Молодежный центр с киберзоной открылся в Сургутском районе Югры
Молодежный центр с коворкингом и киберзоной открылся в небольшом поселке Ульт-Ягун Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава Сургутского района Андрей РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T20:03
2023-12-24T20:03
2023-12-24T20:03
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Молодежный центр с коворкингом и киберзоной открылся в небольшом поселке Ульт-Ягун Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. "Собственная резиденция появилась в Ульт-Ягуне, где проживает более 2 тысяч жителей. Возвели центр площадью 229 квадратных метров за год. Стоимость объекта – 38 миллионов рублей из бюджета Сургутского района. Оснастили помещения современным оборудованием, мебелью и программным обеспечением на 10 миллионов рублей — 7 миллионов из них молодежь привлекла самостоятельно с помощью инициативного бюджетирования", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, в центре разместились коворкинг-зона с настольными играми, кинопроекторами, аэрохоккеем и настольным футболом, а также киберзона с игровыми компьютерами, VR-гарнитурой, наушниками, квадрокоптерами. Помимо этого, для молодежи поселка организована зона медиа с телевизорами, акустической системой, студийным светом и интерактивными досками. По словам главы муниципалитета, у каждого из восьми молодежных центров района есть свое уникальное направление. В Ульт-Ягуне было решено сделать упор на ручной труд и навыки гончарного ремесла. Также там будут организованы тренировки по лазертагу и пейнтболу. Как подчеркнул Трубецкой, в перспективе подобные центры должны появиться в Лянторе, Белом Яре, Солнечном, Нижнесортымском и Федоровском.
https://ria.ru/20231222/dokhody-1917537526.html
https://ria.ru/20231213/blagotvoritelnost-1915576356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, сургутский район
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский район
Молодежный центр с киберзоной открылся в Сургутском районе Югры
Молодежный центр с киберзоной открылся в Сургутском районе Югры
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек – РИА Новости.
Молодежный центр с коворкингом и киберзоной открылся в небольшом поселке Ульт-Ягун Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава
Сургутского района Андрей Трубецкой.
"Собственная резиденция появилась в Ульт-Ягуне, где проживает более 2 тысяч жителей. Возвели центр площадью 229 квадратных метров за год. Стоимость объекта – 38 миллионов рублей из бюджета Сургутского района. Оснастили помещения современным оборудованием, мебелью и программным обеспечением на 10 миллионов рублей — 7 миллионов из них молодежь привлекла самостоятельно с помощью инициативного бюджетирования", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
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По его словам, в центре разместились коворкинг-зона с настольными играми, кинопроекторами, аэрохоккеем и настольным футболом, а также киберзона с игровыми компьютерами, VR-гарнитурой, наушниками, квадрокоптерами. Помимо этого, для молодежи поселка организована зона медиа с телевизорами, акустической системой, студийным светом и интерактивными досками.
По словам главы муниципалитета, у каждого из восьми молодежных центров района есть свое уникальное направление. В Ульт-Ягуне было решено сделать упор на ручной труд и навыки гончарного ремесла. Также там будут организованы тренировки по лазертагу и пейнтболу.
Как подчеркнул Трубецкой, в перспективе подобные центры должны появиться в Лянторе
, Белом Яре
, Солнечном
, Нижнесортымском и Федоровском.
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