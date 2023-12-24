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В городе Кропивницкий Кировоградской области прогремели взрывы, пишут СМИ
В городе Кропивницкий Кировоградской области прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 24.12.2023
В городе Кропивницкий Кировоградской области прогремели взрывы, пишут СМИ
Взрывы слышны в городе Кропивницкий (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T20:56
2023-12-24T20:56
2023-12-24T20:56
специальная военная операция на украине
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кировоградская область
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в городе Кропивницкий (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Кропивницком раздаются взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. С 19.52 мск в Кировоградской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
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в мире, кировоградская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Вооруженные силы Украины
В городе Кропивницкий Кировоградской области прогремели взрывы, пишут СМИ
"Общественное": в городе Кропивницкий Кировоградской области прогремели взрывы