https://ria.ru/20231224/vzryvy-1917803432.html

В городе Кропивницкий Кировоградской области прогремели взрывы, пишут СМИ

В городе Кропивницкий Кировоградской области прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 24.12.2023

В городе Кропивницкий Кировоградской области прогремели взрывы, пишут СМИ

Взрывы слышны в городе Кропивницкий (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T20:56

2023-12-24T20:56

2023-12-24T20:56

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в городе Кропивницкий (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Кропивницком раздаются взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. С 19.52 мск в Кировоградской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

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в мире, кировоградская область, вооруженные силы украины