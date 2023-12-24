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В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 24.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:49 24.12.2023 (обновлено: 17:54 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/vzryvy-1917784786.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 24.12.2023
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы слышны в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T17:49
2023-12-24T17:54
херсон
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко. "В Херсоне звучат взрывы", - написал в своем Telegram-канале Мрочко. Воздушная тревога в регионе на данный момент не звучит. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
херсон
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херсон, в мире
Херсон, В мире, Специальная военная операция на Украине
В Херсоне прогремели взрывы

Глава городской военной администрации Мрочко заявил о взрывах в Херсоне

CC BY 2.0 / Carpetblogger / War memorialХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
CC BY 2.0 / Carpetblogger / War memorial
Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко.
"В Херсоне звучат взрывы", - написал в своем Telegram-канале Мрочко.
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14 декабря, 08:00
Воздушная тревога в регионе на данный момент не звучит.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15:01
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонВ мире
 
 
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