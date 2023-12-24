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В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 24.12.2023
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы слышны в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T17:49
2023-12-24T17:49
2023-12-24T17:54
херсон
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко. "В Херсоне звучат взрывы", - написал в своем Telegram-канале Мрочко. Воздушная тревога в регионе на данный момент не звучит. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
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РИА Новости
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херсон, в мире
Херсон, В мире, Специальная военная операция на Украине
В Херсоне прогремели взрывы
Глава городской военной администрации Мрочко заявил о взрывах в Херсоне
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Взрывы слышны в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава
городской военной администрации Роман Мрочко.
"В Херсоне звучат взрывы", - написал в своем Telegram-канале Мрочко.
"Украина уже победила", а Зеленский опять проиграл
Воздушная тревога в регионе на данный момент не звучит.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.