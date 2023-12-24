https://ria.ru/20231224/vzrvyvy-1917814030.html

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе - РИА Новости, 24.12.2023

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе

Повторные взрывы прогремели в Одессе на фоне объявленной в области воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T23:10

2023-12-24T23:10

2023-12-24T23:10

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Одессе на фоне объявленной в области воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в воскресенье телеканал уже сообщал о взрывах в Одессе. "В Одессе снова слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. С 22.39 по мск в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

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в мире, одесса, вооруженные силы украины, одесская область