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ВСУ выпустили 13 натовских снаряда по Донецку и Горловке - РИА Новости, 24.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:31 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/vsu-1917768358.html
ВСУ выпустили 13 натовских снаряда по Донецку и Горловке
ВСУ выпустили 13 натовских снаряда по Донецку и Горловке - РИА Новости, 24.12.2023
ВСУ выпустили 13 натовских снаряда по Донецку и Горловке
Украинские войска выпустили 13 снарядов натовского калибра по районам Донецка и Горловки, сообщили в Telegram представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T15:31
2023-12-24T15:31
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 снарядов натовского калибра по районам Донецка и Горловки, сообщили в Telegram представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.30 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ...14.45 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ...14.50 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Представительство также сообщило, что в 14.55 по Горловке (Никитовский район) было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров, в 15.05 по тому же району Горловки было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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5
4.7
96
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происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол
ВСУ выпустили 13 натовских снаряда по Донецку и Горловке

СЦКК: ВСУ выпустили 13 снарядов натовского калибра по районам Донецка и Горловки

© Фото : Максим Козловский / TelegramВоронка от попадания снаряда ВСУ
Воронка от попадания снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© Фото : Максим Козловский / Telegram
Воронка от попадания снаряда ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 снарядов натовского калибра по районам Донецка и Горловки, сообщили в Telegram представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.30 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ...14.45 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ...14.50 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Представительство также сообщило, что в 14.55 по Горловке (Никитовский район) было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров, в 15.05 по тому же району Горловки было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15:01
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККСтирол
 
 
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