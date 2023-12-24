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Мирный житель пострадал при обстреле брянского села со стороны ВСУ

Мирный житель пострадал при обстреле брянского села со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.12.2023

Мирный житель пострадал при обстреле брянского села со стороны ВСУ

Украинские войска обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области, там ранен мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T12:57

2023-12-24T12:57

2023-12-24T13:26

специальная военная операция на украине

происшествия

суземский район

брянская область

сумская область

александр богомаз

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области, там ранен мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Под обстрелом украинских террористов село Зерново Суземского района. По предварительной информации, по мирным объектам выпущено более 30 снарядов", — написал он.По словам Богомаза, огонь велся из миномета и танкового орудия. "Ранен местный житель. В настоящее время ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Частично разрушена хозпостройка, нарушено энергоснабжение", — добавил губернатор. Он отметил, что на месте работают экстренные и оперативные службы, бригады энергетиков ведут восстановительные работы. Суземский район расположен на границе Брянской области с Сумской областью Украины. С начала специальной военной операции постоянно подвергается обстрелам.

суземский район

брянская область

сумская область

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происшествия, суземский район, брянская область, сумская область, александр богомаз