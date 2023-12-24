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Мирный житель пострадал при обстреле брянского села со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:57 24.12.2023 (обновлено: 13:26 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/vsu-1917750723.html
Мирный житель пострадал при обстреле брянского села со стороны ВСУ
Мирный житель пострадал при обстреле брянского села со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.12.2023
Мирный житель пострадал при обстреле брянского села со стороны ВСУ
Украинские войска обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области, там ранен мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T12:57
2023-12-24T13:26
специальная военная операция на украине
происшествия
суземский район
брянская область
сумская область
александр богомаз
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области, там ранен мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. &quot;Под обстрелом украинских террористов село Зерново Суземского района. По предварительной информации, по мирным объектам выпущено более 30 снарядов&quot;, — написал он.По словам Богомаза, огонь велся из миномета и танкового орудия. "Ранен местный житель. В настоящее время ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Частично разрушена хозпостройка, нарушено энергоснабжение", — добавил губернатор. Он отметил, что на месте работают экстренные и оперативные службы, бригады энергетиков ведут восстановительные работы. Суземский район расположен на границе Брянской области с Сумской областью Украины. С начала специальной военной операции постоянно подвергается обстрелам.
суземский район
брянская область
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происшествия, суземский район, брянская область, сумская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Суземский район, Брянская область, Сумская область, Александр Богомаз
Мирный житель пострадал при обстреле брянского села со стороны ВСУ

Богомаз: житель села Зерново Брянской области ранен в результате обстрела ВСУ

© Фото из социальной сетиПоследствия обстрела села Зерново Суземского района Брянской области со стороны ВСУ. 24 декабря 2023
Последствия обстрела села Зерново Суземского района Брянской области со стороны ВСУ. 24 декабря 2023
© Фото из социальной сети
Последствия обстрела села Зерново Суземского района Брянской области со стороны ВСУ. 24 декабря 2023
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области, там ранен мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
«

"Под обстрелом украинских террористов село Зерново Суземского района. По предварительной информации, по мирным объектам выпущено более 30 снарядов", — написал он.

По словам Богомаза, огонь велся из миномета и танкового орудия.
"Ранен местный житель. В настоящее время ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Частично разрушена хозпостройка, нарушено энергоснабжение", — добавил губернатор.
Он отметил, что на месте работают экстренные и оперативные службы, бригады энергетиков ведут восстановительные работы.
Суземский район расположен на границе Брянской области с Сумской областью Украины. С начала специальной военной операции постоянно подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСуземский районБрянская областьСумская областьАлександр Богомаз
 
 
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