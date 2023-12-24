https://ria.ru/20231224/vsu-1917736520.html

ВСУ обстреляли Белгородскую область около 60 раз за сутки

ВСУ обстреляли Белгородскую область около 60 раз за сутки - РИА Новости, 24.12.2023

ВСУ обстреляли Белгородскую область около 60 раз за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области около 60 раз, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T10:30

2023-12-24T10:30

2023-12-24T10:30

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области около 60 раз, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В воскресенье губернатор опубликовал статистику нанесенных по области ударов за 23 декабря, согласно которой украинская армия обстреляла шесть приграничных муниципалитетов, в совокупности выпустив 57 снарядов, в том числе сброшенный с беспилотника осколочный боеприпас. Больше всего обстрелам подверглись Белгородский район, где насчитывается 15 прилетов снарядов, и Волоконовский район – 14 прилетов. Также противник атаковал регион с помощью четырех дронов-камикадзе, один из них попал в асфальтоукладочный каток, в результате взрыва пятеро рабочих получили ранения. По данным главы региона, в Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено шесть артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – четыре, по селу Наумовка – два, по селу Журавлевка – три артиллерийских снаряда. Также в Журавлевке была атака посредством дрона-камикадзе. "В Борисовском районе на окраине села Цаповка дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект на одном из сельхозпредприятий. Обошлось без последствий. В Волоконовском районе из гранатометов СПГ-9 и АГС-17 обстреляли окраину хутора Старый – всего зафиксировано 14 гранатометных выстрелов", – написал Гладков. Как он сообщил, в Грайворонском округе между поселками Совхозный и Горьковский дрон-камикадзе атаковал мост, на котором проводились ремонтные работы, взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило пять рабочих, пострадавшие в состоянии средней степени тяжести находятся под наблюдением врачей. "По селу Мокрая Орловка выпущено 9 минометных снарядов. Никто не пострадал. Есть повреждения в шести частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы, в одном доме пробиты крыша и стена. Также под обстрел попала окраина села Сподарюшино – установлено два прилета", – уточнил губернатор. В Краснояружском районе, по его данным, зафиксировано по два прилета на окраинах поселка Задорожный и села Староселье, по три прилета – на окраине поселка Прилесье и территории между селами Илек-Пеньковка и Вязовое. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попал поселок Ленинский – установлено два прилета. Никто не пострадал, разрушений нет. По МАПП "Шебекино" выпущено 3 минометных снаряда, также с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий. В селе Середа с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Также в Середе посажен дрон-камикадзе, который при посадке сдетонировал", – добавил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231224/eksperiment-1917720059.html

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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины