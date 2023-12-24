https://ria.ru/20231224/volodin-1917733626.html

Володин жестко высказался о США

Володин жестко высказался о США - РИА Новости, 24.12.2023

Володин жестко высказался о США

США утратили экономическое лидерство, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T10:04

2023-12-24T10:04

2023-12-24T12:35

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. США утратили экономическое лидерство, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале."Все попытки вернуть его за счет развязывания вооруженных конфликтов, торговых и санкционных войн, организации терактов, разрушения экономики Европы результата не принесли", — написал он.По словам Володина, США осознают, что антироссийские санкции неэффективны, и теперь истерично угрожают отключать от своей финансовой системы банки, которые считают нарушителями. Но очевидно, что такие меры лишь подрывают доверие к Вашингтону, сделал вывод спикер Госдумы.Он напомнил, что Россия переходит на расчеты в национальных валютах с другими государствами. Если в начале 2022 года доля валют недружественных стран достигала 96 процентов, то сейчас она снизилась до 24 процентов. "Другие государства, обеспечивая свою финансовую безопасность, теперь более активно будут отказываться от доллара как мировой резервной валюты. Процесс набирает обороты", — заключил Володин.На этой неделе президент США Джо Байден подписал указ, который расширяет правовые основания для введения антироссийских санкций. Он, в частности, дает возможность отключать от финансовой системы банки, уличенные в содействии Москве в обходе санкций против ее военно-промышленного комплекса, и блокировать импорт продукции российского происхождения (в том числе морепродуктов, алкоголя и алмазов) в случае ее глубокой переработки в третьих странах.В Москве не раз заявляли, что справляются с нарастающим санкционным давлением, тогда как на Западе все чаще звучат сомнения в эффективности ограничений. Но мужества признать провал антироссийской санкционной политики Западу не хватает, отмечали в Кремле.

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