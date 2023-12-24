https://ria.ru/20231224/voennye-1917723235.html
Армия обороны Израиля заявила о гибели еще восьми военных
Армия обороны Израиля заявила о гибели еще восьми военных - РИА Новости, 24.12.2023
Армия обороны Израиля заявила о гибели еще восьми военных
Число погибших с 7 октября израильских военных достигло 485, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T08:23
2023-12-24T08:23
2023-12-24T09:54
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Число погибших с 7 октября израильских военных достигло 485, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).На армейском сайте появились сведения о еще восьми военнослужащих, которые погибли накануне. Таким образом, всего в списке значатся 485 человек. Кроме того, с 7 октября, по данным ЦАХАЛ, ранены 1996 военных, из них 321 госпитализирован с тяжелыми ранениями. С начала наземной операции погибли 152 бойца израильской армии, ранены более 800.При этом премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил накануне, что военная операция в секторе Газа будет продолжаться до достижения всех целей.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 20 тысяч человек, пострадали более 53 тысяч. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
https://ria.ru/20231223/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия обороны Израиля заявила о гибели еще восьми военных
ЦАХАЛ: число погибших с 7 октября израильских военных достигло 485
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
Число погибших с 7 октября израильских военных достигло 485, сообщила Армия обороны Израиля
(ЦАХАЛ).
На армейском сайте появились сведения о еще восьми военнослужащих, которые погибли накануне. Таким образом, всего в списке значатся 485 человек.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Кроме того, с 7 октября, по данным ЦАХАЛ, ранены 1996 военных, из них 321 госпитализирован с тяжелыми ранениями. С начала наземной операции погибли 152 бойца израильской армии, ранены более 800.
При этом премьер-министр Биньямин Нетаньяху
заявил накануне, что военная операция в секторе Газа будет продолжаться до достижения всех целей.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 20 тысяч человек, пострадали более 53 тысяч. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.