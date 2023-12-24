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В Сочи сильный ветер частично сорвал крышу с многоквартирного дома
В Сочи сильный ветер частично сорвал крышу с многоквартирного дома - РИА Новости, 24.12.2023
В Сочи сильный ветер частично сорвал крышу с многоквартирного дома
Шквалистый ветер частично сорвал крышу многоквартирного дома на территории Сочи, также зафиксированы падения деревьев, сообщили журналистам пресс-службе ГУ МЧС... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T01:58
2023-12-24T01:58
2023-12-24T08:54
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 24 дек - РИА Новости. Шквалистый ветер частично сорвал крышу многоквартирного дома на территории Сочи, также зафиксированы падения деревьев, сообщили журналистам пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. На курорте до 25 декабря действует штормовое предупреждение из-за непогоды. В прогнозах на 23 и 24 декабря было отмечено усиление ветра с порывами до 32 метров в секунду. Как передает корреспондент РИА Новости, ливни начались утром в субботу и не прекращались в течение дня. К вечеру ветер стал усиливаться, затем пошел сильный дождь, после - град. "На данный момент зафиксированы падения деревьев из-за усиления ветра в городе Сочи. Работы по распиловке деревьев проводятся силами Муниципального звена, 10 ПСО Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, ЮРПСО МЧС России. Также поступила информация о том, что частично сорвана крыша в пятиэтажном доме", - сказали в краевом МЧС. В ведомстве отметили, что на место ЧП выехали сотрудники сочинской мэрии. Сейчас в центральном Сочи продолжаются дожди, местами наблюдается шквалистый ветер. Как отметили в региональном главке МЧС России, население предупредили о непогоде, учитывая всевозможные риски.
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи сильный ветер частично сорвал крышу с многоквартирного дома
В Сочи ураган частично сорвал крышу с многоквартирного дома и повалил деревья
СОЧИ, 24 дек - РИА Новости. Шквалистый ветер частично сорвал крышу многоквартирного дома на территории Сочи, также зафиксированы падения деревьев, сообщили журналистам пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
На курорте до 25 декабря действует штормовое предупреждение из-за непогоды. В прогнозах на 23 и 24 декабря было отмечено усиление ветра с порывами до 32 метров в секунду. Как передает корреспондент РИА Новости, ливни начались утром в субботу и не прекращались в течение дня. К вечеру ветер стал усиливаться, затем пошел сильный дождь, после - град.
"На данный момент зафиксированы падения деревьев из-за усиления ветра в городе Сочи. Работы по распиловке деревьев проводятся силами Муниципального звена, 10 ПСО Главного управления МЧС России
по Краснодарскому краю
, ЮРПСО МЧС России. Также поступила информация о том, что частично сорвана крыша в пятиэтажном доме", - сказали в краевом МЧС.
В ведомстве отметили, что на место ЧП выехали сотрудники сочинской мэрии.
Сейчас в центральном Сочи продолжаются дожди, местами наблюдается шквалистый ветер. Как отметили в региональном главке МЧС России, население предупредили о непогоде, учитывая всевозможные риски.
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