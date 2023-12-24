"Перешла России". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Риттер: Россия перехватила стратегическую инициативу на Украине
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ
РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В результате контрнаступления ВСУ потерпели поражение, а инициатива на поле боя перешла России, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
"Вот где мы находимся сейчас: украинские вооруженные силы потерпели стратегическое поражение, а инициатива перешла России", — отметил он.
По словам военного, Киеву не удалось достичь никаких значимых успехов. При этом он израсходовал более ста миллиардов долларов, полученных от западных союзников.
"У Украины сейчас нет ресурсов, у них заканчиваются боеприпасы и люди, поэтому они вынуждены перейти к обороне, но у них даже для этого нет необходимых средств", — резюмировал Риттер.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за время контрнаступления украинская армия потеряла почти 160 тысяч бойцов, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.
Неудачу контрнаступления признали и в офисе президента Украины. А главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью Economist, что украинские войска зашли в тупик и не смогли продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения, которых от них ожидали на Западе согласно натовским учебникам.