https://ria.ru/20231224/ukraina-1917772859.html

"Перешла России". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине

"Перешла России". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 24.12.2023

"Перешла России". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине

В результате контрнаступления ВСУ потерпели поражение, а инициатива на поле боя перешла России, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T16:03

2023-12-24T16:03

2023-12-24T16:03

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

скотт риттер

сергей шойгу

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В результате контрнаступления ВСУ потерпели поражение, а инициатива на поле боя перешла России, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol."Вот где мы находимся сейчас: украинские вооруженные силы потерпели стратегическое поражение, а инициатива перешла России", — отметил он.По словам военного, Киеву не удалось достичь никаких значимых успехов. При этом он израсходовал более ста миллиардов долларов, полученных от западных союзников."У Украины сейчас нет ресурсов, у них заканчиваются боеприпасы и люди, поэтому они вынуждены перейти к обороне, но у них даже для этого нет необходимых средств", — резюмировал Риттер.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за время контрнаступления украинская армия потеряла почти 160 тысяч бойцов, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.Неудачу контрнаступления признали и в офисе президента Украины. А главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью Economist, что украинские войска зашли в тупик и не смогли продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения, которых от них ожидали на Западе согласно натовским учебникам.

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917764780.html

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

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