https://ria.ru/20231224/ukraina-1917756318.html

В городе Надворная на Украине упразднили единственную общину УПЦ

В городе Надворная на Украине упразднили единственную общину УПЦ - РИА Новости, 24.12.2023

В городе Надворная на Украине упразднили единственную общину УПЦ

Единственную общину канонической Украинской православной церкви ликвидировали в городе Надворная Ивано-Франковской области на Украине, сообщается в воскресенье... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T13:35

2023-12-24T13:35

2023-12-24T13:35

религия

украина

ивано-франковская область

отдел внешних церковных связей московского патриархата

украинская православная церковь

московский патриархат

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Единственную общину канонической Украинской православной церкви ликвидировали в городе Надворная Ивано-Франковской области на Украине, сообщается в воскресенье в Telegram-канале Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. "23 декабря мэр города Надворная Ивано-Франковской области Зиновий Андрийович объявил на своей странице в социальной сети о ликвидации единственной в городе общины Украинской православной церкви в честь святого великомученика Георгия Победоносца", - говорится в сообщении. Как сообщил ОВЦС, мэр города заявил, что после слушаний прошла "ликвидация юридической адресации московитов в черных рясах". Как отметили в ОВЦС, Андрийович утверждает, что часть прихожан перешла в раскольническую "ПЦУ", другими "занимаются спецслужбы". С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.

https://ria.ru/20231203/vashington-1913119877.html

https://ria.ru/20231020/zakon-1903928984.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, ивано-франковская область, отдел внешних церковных связей московского патриархата, украинская православная церковь, московский патриархат, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, православие