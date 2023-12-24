https://ria.ru/20231224/ukraina-1917756318.html
В городе Надворная на Украине упразднили единственную общину УПЦ
В городе Надворная на Украине упразднили единственную общину УПЦ - РИА Новости, 24.12.2023
В городе Надворная на Украине упразднили единственную общину УПЦ
Единственную общину канонической Украинской православной церкви ликвидировали в городе Надворная Ивано-Франковской области на Украине, сообщается в воскресенье... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T13:35
2023-12-24T13:35
2023-12-24T13:35
религия
украина
ивано-франковская область
отдел внешних церковных связей московского патриархата
украинская православная церковь
московский патриархат
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Единственную общину канонической Украинской православной церкви ликвидировали в городе Надворная Ивано-Франковской области на Украине, сообщается в воскресенье в Telegram-канале Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. "23 декабря мэр города Надворная Ивано-Франковской области Зиновий Андрийович объявил на своей странице в социальной сети о ликвидации единственной в городе общины Украинской православной церкви в честь святого великомученика Георгия Победоносца", - говорится в сообщении. Как сообщил ОВЦС, мэр города заявил, что после слушаний прошла "ликвидация юридической адресации московитов в черных рясах". Как отметили в ОВЦС, Андрийович утверждает, что часть прихожан перешла в раскольническую "ПЦУ", другими "занимаются спецслужбы". С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
https://ria.ru/20231203/vashington-1913119877.html
https://ria.ru/20231020/zakon-1903928984.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, ивано-франковская область, отдел внешних церковных связей московского патриархата, украинская православная церковь, московский патриархат, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, православие
Религия, Украина, Ивано-Франковская область, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Православие
В городе Надворная на Украине упразднили единственную общину УПЦ
ОВЦС: мэр города Надворная заявил о ликвидации единственной общины УПЦ
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости.
Единственную общину канонической Украинской православной церкви ликвидировали в городе Надворная Ивано-Франковской области на Украине, сообщается в воскресенье в Telegram-канале
Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
"23 декабря мэр города Надворная Ивано-Франковской области Зиновий Андрийович объявил на своей странице в социальной сети о ликвидации единственной в городе общины Украинской православной церкви в честь святого великомученика Георгия Победоносца", - говорится в сообщении.
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Как сообщил ОВЦС, мэр города заявил, что после слушаний прошла "ликвидация юридической адресации московитов в черных рясах".
Как отметили в ОВЦС, Андрийович утверждает, что часть прихожан перешла в раскольническую "ПЦУ", другими "занимаются спецслужбы".
С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
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