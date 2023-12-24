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В Дагестане задержали сотрудника Росгвардии за убийства 17-летней давности
В Дагестане задержали сотрудника Росгвардии за убийства 17-летней давности - РИА Новости, 24.12.2023
В Дагестане задержали сотрудника Росгвардии за убийства 17-летней давности
Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии задержан в Дагестане по подозрению в убийстве двух человек в 2006 году, сообщил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T15:56
2023-12-24T15:56
2023-12-24T15:56
происшествия
александр хинштейн
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
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МАХАЧКАЛА, 24 дек – РИА Новости. Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии задержан в Дагестане по подозрению в убийстве двух человек в 2006 году, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Пятидесятичетырехлетнего майора полиции из батальона МОВО г. Кизилюрта подозревают в расстреле отца и сына, произошедшем на федеральной трассе "Кавказ" летом 2006 года, а также еще в одном покушении на убийство. В этот период он работал инспектором службы ОВО УМВД Кизилюрта", — написал Хинштейн.Отмечается, что подозреваемого задержали по месту службы при содействии Росгвардии. "Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 (убийство двух или более лиц – ред.) и ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов - ред.) УК РФ", — добавил депутат.
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
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происшествия, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф
Происшествия, Александр Хинштейн, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ
В Дагестане задержали сотрудника Росгвардии за убийства 17-летней давности
Хинштейн: в Дагестане задержали сотрудника Росгвардии за убийства в 2006 году