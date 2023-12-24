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Ведущую новостей в Турции уволили из-за стакана "произраильской" Starbucks - РИА Новости, 24.12.2023
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23:19 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/turtsiya-1917815507.html
Ведущую новостей в Турции уволили из-за стакана "произраильской" Starbucks
Ведущую новостей в Турции уволили из-за стакана "произраильской" Starbucks - РИА Новости, 24.12.2023
Ведущую новостей в Турции уволили из-за стакана "произраильской" Starbucks
Ведущую новостей в Турции уволили из-за того, что она вышла в эфир со стаканчиком с эмблемой компании Starbucks, которая считается в стране "произраильской" на... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T23:19
2023-12-24T23:19
в мире
турция
израиль
стамбул
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АНКАРА, 24 дек - РИА Новости. Ведущую новостей в Турции уволили из-за того, что она вышла в эфир со стаканчиком с эмблемой компании Starbucks, которая считается в стране "произраильской" на фоне конфликта в Газе, сообщил работодатель телеведущей, телеканал TGRT haber. "В новостном выпуске телеканала TGRT Haber от 24.12.2023 ведущая Мельтем Гюнай, представляя новости, держала перед собой чашку, принадлежащую компании Starbucks. В соответствии с принципами нашей организации строго запрещено выступать в качестве ведущего на TGRT Haber таким образом, чтобы скрыто рекламировать какую-либо компанию. Ведущая и режиссер, нарушившие этот принцип, были уволены", - говорится в заявлении телеканала в соцсети Х. "Наша организация будет продолжать стоять на стороне Газы и турецкого народа и защищать их чувства до конца", - отмечает телеканал. По всей Турции ведётся кампания бойкота израильской продукции и компаний, поддерживающих Израиль. Протесты против McDonald's и кофеен Starbucks идут в Турции уже некоторое время, но пока они не привели к закрытию каких-либо точек. В частности, активисты правящей Партии справедливости и развития Турции устраивали акции в Starbucks, занимая все места на верандах на полчаса в знак протеста, в октябре были разбиты окна отделения McDonald's у израильского консульства в Стамбуле.
https://ria.ru/20231213/sanktsii_protiv_rossii-1915410737.html
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в мире, турция, израиль, стамбул
В мире, Турция, Израиль, Стамбул
Ведущую новостей в Турции уволили из-за стакана "произраильской" Starbucks

Ведущую новостей в Турции уволили из-за стакана произраильской Starbucks в эфире

© AP Photo / Gene J. PuskarСеть кофеен Starbucks
Сеть кофеен Starbucks - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Gene J. Puskar
Сеть кофеен Starbucks. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 24 дек - РИА Новости. Ведущую новостей в Турции уволили из-за того, что она вышла в эфир со стаканчиком с эмблемой компании Starbucks, которая считается в стране "произраильской" на фоне конфликта в Газе, сообщил работодатель телеведущей, телеканал TGRT haber.
"В новостном выпуске телеканала TGRT Haber от 24.12.2023 ведущая Мельтем Гюнай, представляя новости, держала перед собой чашку, принадлежащую компании Starbucks. В соответствии с принципами нашей организации строго запрещено выступать в качестве ведущего на TGRT Haber таким образом, чтобы скрыто рекламировать какую-либо компанию. Ведущая и режиссер, нарушившие этот принцип, были уволены", - говорится в заявлении телеканала в соцсети Х.
"Наша организация будет продолжать стоять на стороне Газы и турецкого народа и защищать их чувства до конца", - отмечает телеканал.
По всей Турции ведётся кампания бойкота израильской продукции и компаний, поддерживающих Израиль.
Протесты против McDonald's и кофеен Starbucks идут в Турции уже некоторое время, но пока они не привели к закрытию каких-либо точек. В частности, активисты правящей Партии справедливости и развития Турции устраивали акции в Starbucks, занимая все места на верандах на полчаса в знак протеста, в октябре были разбиты окна отделения McDonald's у израильского консульства в Стамбуле.
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