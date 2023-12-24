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Набиуллина высказалась о повышении ключевой ставки - РИА Новости, 24.12.2023
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13:06 24.12.2023 (обновлено: 16:55 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/tsentrobank-1917751751.html
Набиуллина высказалась о повышении ключевой ставки
Набиуллина высказалась о повышении ключевой ставки - РИА Новости, 24.12.2023
Набиуллина высказалась о повышении ключевой ставки
Ключевую ставку стоило начать поднимать еще весной, заявила изданию РБК глава Центробанка Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T13:06
2023-12-24T16:55
экономика
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Ключевую ставку стоило начать поднимать еще весной, заявила изданию РБК глава Центробанка Эльвира Набиуллина."Инфляционное давление начало расти во второй половине года. И сейчас действительно темп роста цен достаточно высокий, сильно выше нашей цели по инфляции. И да, оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой и надо было повышать ставку раньше", — сказала она.Отвечая на вопрос, когда именно следовало перейти к ужесточению денежно-кредитной политики, Набиуллина отметила, что это стоило бы сделать еще весной.Когда можно будет смягчить монетарную политику, пока неизвестно, добавила глава Центрального банка.По ее словам, сейчас нужно убедиться, что инфляция устойчиво снижается и что это не разовые факторы, которые могут повлиять на темп роста цен в конкретном месяце."Нужно будет для этого два или три месяца или больше — это зависит от того, насколько широкий круг показателей, которые характеризуют устойчивую инфляцию, снижается", — пояснила Набиуллина.На решение по ключевой ставке также будут влиять показатели инфляционных ожиданий населения и бизнеса, заключила она.Банк России 15 декабря повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 16 процентов годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года.
https://ria.ru/20231215/stavka-1916047797.html
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экономика, эльвира набиуллина
Экономика, Эльвира Набиуллина
Набиуллина высказалась о повышении ключевой ставки

Набиуллина признала необходимость повышения ключевой ставки еще весной

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Ключевую ставку стоило начать поднимать еще весной, заявила изданию РБК глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
"Инфляционное давление начало расти во второй половине года. И сейчас действительно темп роста цен достаточно высокий, сильно выше нашей цели по инфляции. И да, оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой и надо было повышать ставку раньше", — сказала она.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.

Отвечая на вопрос, когда именно следовало перейти к ужесточению денежно-кредитной политики, Набиуллина отметила, что это стоило бы сделать еще весной.
Когда можно будет смягчить монетарную политику, пока неизвестно, добавила глава Центрального банка.
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По ее словам, сейчас нужно убедиться, что инфляция устойчиво снижается и что это не разовые факторы, которые могут повлиять на темп роста цен в конкретном месяце.
"Нужно будет для этого два или три месяца или больше — это зависит от того, насколько широкий круг показателей, которые характеризуют устойчивую инфляцию, снижается", — пояснила Набиуллина.
На решение по ключевой ставке также будут влиять показатели инфляционных ожиданий населения и бизнеса, заключила она.
Банк России 15 декабря повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 16 процентов годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года.
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ЭкономикаЭльвира Набиуллина
 
 
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