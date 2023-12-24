https://ria.ru/20231224/svet-1917760571.html

В Дагестане из-за сильного ветра без света остались сто тысяч человек

В Дагестане из-за сильного ветра без света остались сто тысяч человек - РИА Новости, 24.12.2023

В Дагестане из-за сильного ветра без света остались сто тысяч человек

Энергетики фиксируют новые отключения электроэнергии в Дагестане из-за сильно ветра, без энергоснабжения на 10 утра находились свыше 100 тысяч человек, сообщает РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T14:20

2023-12-24T14:20

2023-12-24T14:20

происшествия

рязанская область

владимирская область

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министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Энергетики фиксируют новые отключения электроэнергии в Дагестане из-за сильно ветра, без энергоснабжения на 10 утра находились свыше 100 тысяч человек, сообщает Минэнерго в Telegram. "Из-за сильного ветра 24 декабря зафиксированы повторные массовые отключения электроснабжения в Дагестане. На 10:00 (мск) обесточены более 107 тысяч потребителей", - говорится в сообщении. Аварийно-восстановительные работы ведут 39 бригад (более 100 человек и около 50 единиц спецтехники). Энергетики также восстанавливают нарушенное непогодой (мокрый снег) энергоснабжение ряда регионов Центральной России. По данным Минэнерго, на 10.00 мск отключёнными оставались потребители: Рязанской области - 35,3 тысячи человек, Владимирской области - 18 тысяч человек, Ярославской области - 5 тысяч человек. К восстановительным работам привлечены в общей сложности 147 бригад (более 300 человек и свыше 150 единиц специальной техники). Аварийно-восстановительные работы продолжаются и в ряде новых регионов. На 10.00 мск число отключённых от электроснабжения потребителей ДНР сократилось до 16 тысяч человек, ЛНР - до 30,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20231221/svet-1917133702.html

рязанская область

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происшествия, рязанская область, владимирская область, ярославская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии)