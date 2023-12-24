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В Дагестане из-за сильного ветра без света остались сто тысяч человек - РИА Новости, 24.12.2023
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14:20 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/svet-1917760571.html
В Дагестане из-за сильного ветра без света остались сто тысяч человек
В Дагестане из-за сильного ветра без света остались сто тысяч человек - РИА Новости, 24.12.2023
В Дагестане из-за сильного ветра без света остались сто тысяч человек
Энергетики фиксируют новые отключения электроэнергии в Дагестане из-за сильно ветра, без энергоснабжения на 10 утра находились свыше 100 тысяч человек, сообщает РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T14:20
2023-12-24T14:20
происшествия
рязанская область
владимирская область
ярославская область
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Энергетики фиксируют новые отключения электроэнергии в Дагестане из-за сильно ветра, без энергоснабжения на 10 утра находились свыше 100 тысяч человек, сообщает Минэнерго в Telegram. "Из-за сильного ветра 24 декабря зафиксированы повторные массовые отключения электроснабжения в Дагестане. На 10:00 (мск) обесточены более 107 тысяч потребителей", - говорится в сообщении. Аварийно-восстановительные работы ведут 39 бригад (более 100 человек и около 50 единиц спецтехники). Энергетики также восстанавливают нарушенное непогодой (мокрый снег) энергоснабжение ряда регионов Центральной России. По данным Минэнерго, на 10.00 мск отключёнными оставались потребители: Рязанской области - 35,3 тысячи человек, Владимирской области - 18 тысяч человек, Ярославской области - 5 тысяч человек. К восстановительным работам привлечены в общей сложности 147 бригад (более 300 человек и свыше 150 единиц специальной техники). Аварийно-восстановительные работы продолжаются и в ряде новых регионов. На 10.00 мск число отключённых от электроснабжения потребителей ДНР сократилось до 16 тысяч человек, ЛНР - до 30,5 тысячи человек.
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происшествия, рязанская область, владимирская область, ярославская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Происшествия, Рязанская область, Владимирская область, Ярославская область, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Дагестане из-за сильного ветра без света остались сто тысяч человек

Минэнерго: в Дагестане из-за непогоды без света остались 100 тысяч человек

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Линии электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Энергетики фиксируют новые отключения электроэнергии в Дагестане из-за сильно ветра, без энергоснабжения на 10 утра находились свыше 100 тысяч человек, сообщает Минэнерго в Telegram.
«
"Из-за сильного ветра 24 декабря зафиксированы повторные массовые отключения электроснабжения в Дагестане. На 10:00 (мск) обесточены более 107 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.
Аварийно-восстановительные работы ведут 39 бригад (более 100 человек и около 50 единиц спецтехники).
Энергетики также восстанавливают нарушенное непогодой (мокрый снег) энергоснабжение ряда регионов Центральной России.
По данным Минэнерго, на 10.00 мск отключёнными оставались потребители: Рязанской области - 35,3 тысячи человек, Владимирской области - 18 тысяч человек, Ярославской области - 5 тысяч человек.
К восстановительным работам привлечены в общей сложности 147 бригад (более 300 человек и свыше 150 единиц специальной техники).
Аварийно-восстановительные работы продолжаются и в ряде новых регионов. На 10.00 мск число отключённых от электроснабжения потребителей ДНР сократилось до 16 тысяч человек, ЛНР - до 30,5 тысячи человек.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
В ЛНР и ДНР около 102 тысяч потребителей остаются без света
21 декабря, 09:12
 
ПроисшествияРязанская областьВладимирская областьЯрославская областьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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