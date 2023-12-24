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При стрельбе во Флориде пострадали несколько человек

При стрельбе во Флориде пострадали несколько человек - РИА Новости, 24.12.2023

При стрельбе во Флориде пострадали несколько человек

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в субботу в одном из торговых центров американского города Окала (штат Флорида),... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T01:36

2023-12-24T01:36

2023-12-24T02:19

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ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости. Несколько человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в субботу в одном из торговых центров американского города Окала (штат Флорида), сообщила местная полиция в соцсети X. "Инцидент со стрельбой завершился. Пострадали несколько человек. Подозреваемый, предположительно, сбежал. Посетителей торгового центра эвакуируют, просим всех избегать зоны проведения расследования", — говорится в сообщении правоохранителей. Примерно за час до этого полиция объявила, что направила свои силы в ответ на стрельбу, которая произошла в торговом центре Paddock Mall. Иные подробности происшествия не приводятся.

https://ria.ru/20231205/strelba-1913788747.html

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в мире, флорида, сша