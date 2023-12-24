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При стрельбе во Флориде пострадали несколько человек - РИА Новости, 24.12.2023
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01:36 24.12.2023 (обновлено: 02:19 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/ssha-1917713178.html
При стрельбе во Флориде пострадали несколько человек
При стрельбе во Флориде пострадали несколько человек - РИА Новости, 24.12.2023
При стрельбе во Флориде пострадали несколько человек
Несколько человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в субботу в одном из торговых центров американского города Окала (штат Флорида),... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T01:36
2023-12-24T02:19
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ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости. Несколько человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в субботу в одном из торговых центров американского города Окала (штат Флорида), сообщила местная полиция в соцсети X. "Инцидент со стрельбой завершился. Пострадали несколько человек. Подозреваемый, предположительно, сбежал. Посетителей торгового центра эвакуируют, просим всех избегать зоны проведения расследования", — говорится в сообщении правоохранителей. Примерно за час до этого полиция объявила, что направила свои силы в ответ на стрельбу, которая произошла в торговом центре Paddock Mall. Иные подробности происшествия не приводятся.
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в мире, флорида, сша
В мире, Флорида, США
При стрельбе во Флориде пострадали несколько человек

В торговом центре во Флориде произошла стрельба, пострадали несколько человек

© AP Photo / Robert F. BukatyПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Полиция США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости. Несколько человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в субботу в одном из торговых центров американского города Окала (штат Флорида), сообщила местная полиция в соцсети X.
"Инцидент со стрельбой завершился. Пострадали несколько человек. Подозреваемый, предположительно, сбежал. Посетителей торгового центра эвакуируют, просим всех избегать зоны проведения расследования", — говорится в сообщении правоохранителей.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
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Примерно за час до этого полиция объявила, что направила свои силы в ответ на стрельбу, которая произошла в торговом центре Paddock Mall. Иные подробности происшествия не приводятся.
 
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