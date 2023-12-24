https://ria.ru/20231224/spetsoperatsiya-1917792776.html
Спецоперация, 24 декабря: ВС России поразили западные ЗРК на поле боя
Спецоперация, 24 декабря: ВС России поразили западные ЗРК на поле боя - РИА Новости, 24.12.2023
Спецоперация, 24 декабря: ВС России поразили западные ЗРК на поле боя
Российские войска поразили пусковые установки ЗРК иностранного производства на аэродроме в Хмельницкой области, ПВО сбила три украинских истребителя Су-27 и... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T19:15
2023-12-24T19:15
2023-12-24T19:15
специальная военная операция на украине
россия
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су-24
евросоюз
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Российские войска поразили пусковые установки ЗРК иностранного производства на аэродроме в Хмельницкой области, ПВО сбила три украинских истребителя Су-27 и один фронтовой бомбардировщик Су-24 в Запорожской и Днепропетровской областях. ПВО РФ сбила 3 истребителя Су-27 и один Су-24Российские средства ПВО сбили три украинских истребителя Су-27 и один фронтовой бомбардировщик Су-24 в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что также перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противокорабельная ракета "Нептун". ВС РФ поразили западную техникуРоссийские войска поразили пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а также авиационную технику, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр. Шесть стран ЕС не присоединились к декларации для КиеваАвстрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины, пишут украинские СМИ. В Киеве рассчитывают на поддержку декларации 51 страной. Глава офиса Зеленского Ермак заявлял, что к декларации присоединились 30 стран, еще 15 выразили готовность начать консультации по двусторонним соглашениям. Ход спецоперацииПо данным Минобороны РФ, российские войска в течение суток отразили 14 атак ВСУ на разных направлениях, потери противника составили до 750 военнослужащих убитыми и ранеными. Всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 558 самолетов, 261 вертолет, 10040 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14299 танков и других боевых бронированных машин.
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html
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россия, су-27, су-24, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Су-27, Су-24, Евросоюз, В мире
Спецоперация, 24 декабря: ВС России поразили западные ЗРК на поле боя
Минобороны: ВС России поразили западные ЗРК на аэродроме в Хмельницкой области
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Российские войска поразили пусковые установки ЗРК иностранного производства на аэродроме в Хмельницкой области, ПВО сбила три украинских истребителя Су-27 и один фронтовой бомбардировщик Су-24 в Запорожской и Днепропетровской областях.
ПВО РФ сбила 3 истребителя Су-27 и один Су-24
Российские средства ПВО сбили три украинских истребителя Су-27 и один фронтовой бомбардировщик Су-24 в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны РФ.
"Чемодан — вокзал — Авдеевка": пополнение для ВСУ ищут в Европе
Отмечается, что также перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противокорабельная ракета "Нептун".
ВС РФ поразили западную технику
Российские войска поразили пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS производства Норвегии
и Crotale-NG производства Франции
на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а также авиационную технику, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области
и Днепр.
Шесть стран ЕС не присоединились к декларации для Киева
Австрия, Хорватия, Польша
, Венгрия, Словакия и Мальта не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины
, пишут украинские СМИ.
В Киеве рассчитывают на поддержку декларации 51 страной. Глава офиса Зеленского Ермак заявлял, что к декларации присоединились 30 стран, еще 15 выразили готовность начать консультации по двусторонним соглашениям.
"В покое не оставим": Россия заготовила жесткий ответ Европе за свои активы
По данным Минобороны РФ, российские войска в течение суток отразили 14 атак ВСУ на разных направлениях, потери противника составили до 750 военнослужащих убитыми и ранеными.
Всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 558 самолетов, 261 вертолет, 10040 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14299 танков и других боевых бронированных машин.