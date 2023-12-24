https://ria.ru/20231224/spetsoperatsiya-1917792776.html

Спецоперация, 24 декабря: ВС России поразили западные ЗРК на поле боя

Спецоперация, 24 декабря: ВС России поразили западные ЗРК на поле боя - РИА Новости, 24.12.2023

Спецоперация, 24 декабря: ВС России поразили западные ЗРК на поле боя

Российские войска поразили пусковые установки ЗРК иностранного производства на аэродроме в Хмельницкой области, ПВО сбила три украинских истребителя Су-27 и... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T19:15

2023-12-24T19:15

2023-12-24T19:15

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Российские войска поразили пусковые установки ЗРК иностранного производства на аэродроме в Хмельницкой области, ПВО сбила три украинских истребителя Су-27 и один фронтовой бомбардировщик Су-24 в Запорожской и Днепропетровской областях. ПВО РФ сбила 3 истребителя Су-27 и один Су-24Российские средства ПВО сбили три украинских истребителя Су-27 и один фронтовой бомбардировщик Су-24 в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что также перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противокорабельная ракета "Нептун". ВС РФ поразили западную техникуРоссийские войска поразили пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а также авиационную технику, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр. Шесть стран ЕС не присоединились к декларации для КиеваАвстрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины, пишут украинские СМИ. В Киеве рассчитывают на поддержку декларации 51 страной. Глава офиса Зеленского Ермак заявлял, что к декларации присоединились 30 стран, еще 15 выразили готовность начать консультации по двусторонним соглашениям. Ход спецоперацииПо данным Минобороны РФ, российские войска в течение суток отразили 14 атак ВСУ на разных направлениях, потери противника составили до 750 военнослужащих убитыми и ранеными. Всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 558 самолетов, 261 вертолет, 10040 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14299 танков и других боевых бронированных машин.

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

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россия, су-27, су-24, евросоюз, в мире