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Спецоперация, 24 декабря: ВС России поразили западные ЗРК на поле боя - РИА Новости, 24.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:15 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/spetsoperatsiya-1917792776.html
Спецоперация, 24 декабря: ВС России поразили западные ЗРК на поле боя
Спецоперация, 24 декабря: ВС России поразили западные ЗРК на поле боя - РИА Новости, 24.12.2023
Спецоперация, 24 декабря: ВС России поразили западные ЗРК на поле боя
Российские войска поразили пусковые установки ЗРК иностранного производства на аэродроме в Хмельницкой области, ПВО сбила три украинских истребителя Су-27 и... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T19:15
2023-12-24T19:15
специальная военная операция на украине
россия
су-27
су-24
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Российские войска поразили пусковые установки ЗРК иностранного производства на аэродроме в Хмельницкой области, ПВО сбила три украинских истребителя Су-27 и один фронтовой бомбардировщик Су-24 в Запорожской и Днепропетровской областях. ПВО РФ сбила 3 истребителя Су-27 и один Су-24Российские средства ПВО сбили три украинских истребителя Су-27 и один фронтовой бомбардировщик Су-24 в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что также перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противокорабельная ракета "Нептун". ВС РФ поразили западную техникуРоссийские войска поразили пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а также авиационную технику, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр. Шесть стран ЕС не присоединились к декларации для КиеваАвстрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины, пишут украинские СМИ. В Киеве рассчитывают на поддержку декларации 51 страной. Глава офиса Зеленского Ермак заявлял, что к декларации присоединились 30 стран, еще 15 выразили готовность начать консультации по двусторонним соглашениям. Ход спецоперацииПо данным Минобороны РФ, российские войска в течение суток отразили 14 атак ВСУ на разных направлениях, потери противника составили до 750 военнослужащих убитыми и ранеными. Всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 558 самолетов, 261 вертолет, 10040 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14299 танков и других боевых бронированных машин.
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html
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россия, су-27, су-24, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Су-27, Су-24, Евросоюз, В мире
Спецоперация, 24 декабря: ВС России поразили западные ЗРК на поле боя

Минобороны: ВС России поразили западные ЗРК на аэродроме в Хмельницкой области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы противовоздушной обороны воздушно-десантных войск России
Бойцы противовоздушной обороны воздушно-десантных войск России - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы противовоздушной обороны воздушно-десантных войск России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Российские войска поразили пусковые установки ЗРК иностранного производства на аэродроме в Хмельницкой области, ПВО сбила три украинских истребителя Су-27 и один фронтовой бомбардировщик Су-24 в Запорожской и Днепропетровской областях.

ПВО РФ сбила 3 истребителя Су-27 и один Су-24

Российские средства ПВО сбили три украинских истребителя Су-27 и один фронтовой бомбардировщик Су-24 в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны РФ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
"Чемодан — вокзал — Авдеевка": пополнение для ВСУ ищут в Европе
Вчера, 08:00
Отмечается, что также перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противокорабельная ракета "Нептун".

ВС РФ поразили западную технику

Российские войска поразили пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а также авиационную технику, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр.

Шесть стран ЕС не присоединились к декларации для Киева

Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины, пишут украинские СМИ.
В Киеве рассчитывают на поддержку декларации 51 страной. Глава офиса Зеленского Ермак заявлял, что к декларации присоединились 30 стран, еще 15 выразили готовность начать консультации по двусторонним соглашениям.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
"В покое не оставим": Россия заготовила жесткий ответ Европе за свои активы
23 декабря, 08:00

Ход спецоперации

По данным Минобороны РФ, российские войска в течение суток отразили 14 атак ВСУ на разных направлениях, потери противника составили до 750 военнослужащих убитыми и ранеными.
Всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 558 самолетов, 261 вертолет, 10040 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14299 танков и других боевых бронированных машин.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:01
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСу-27Су-24ЕвросоюзВ мире
 
 
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