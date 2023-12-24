Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял до 140 человек
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 140 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск грамотными действиями при поддержке огня артиллерии и ударов армейской авиации отразили четыре атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады теробороны в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.
"Потери ВСУ составили свыше 40 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля", - сказали в министерстве.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации отразили две атаки 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ южнее населенного пункта Кузьмино и в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики и в Серебрянском лесничестве.
"Потери противника составили до 100 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - отметили в Минобороны.