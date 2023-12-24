https://ria.ru/20231224/spetsoperatsiya-1917753953.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 24.12.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

ВСУ потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 140 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T13:20

2023-12-24T13:20

2023-12-24T13:29

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

харьковская область

луганская народная республика

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 140 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск грамотными действиями при поддержке огня артиллерии и ударов армейской авиации отразили четыре атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады теробороны в районе населенного пункта Липцы Харьковской области."Потери ВСУ составили свыше 40 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля", - сказали в министерстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации отразили две атаки 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ южнее населенного пункта Кузьмино и в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики и в Серебрянском лесничестве."Потери противника составили до 100 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - отметили в Минобороны.

харьковская область

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, луганская народная республика