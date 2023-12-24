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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 24.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:20 24.12.2023 (обновлено: 13:29 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/spetsoperatsiya-1917753953.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 24.12.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
ВСУ потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 140 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T13:20
2023-12-24T13:29
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
харьковская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 140 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск грамотными действиями при поддержке огня артиллерии и ударов армейской авиации отразили четыре атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады теробороны в районе населенного пункта Липцы Харьковской области."Потери ВСУ составили свыше 40 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля", - сказали в министерстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации отразили две атаки 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ южнее населенного пункта Кузьмино и в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики и в Серебрянском лесничестве."Потери противника составили до 100 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - отметили в Минобороны.
харьковская область
луганская народная республика
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безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Луганская Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял до 140 человек

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 140 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск грамотными действиями при поддержке огня артиллерии и ударов армейской авиации отразили четыре атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады теробороны в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.
"Потери ВСУ составили свыше 40 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля", - сказали в министерстве.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации отразили две атаки 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ южнее населенного пункта Кузьмино и в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики и в Серебрянском лесничестве.
"Потери противника составили до 100 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - отметили в Минобороны.
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