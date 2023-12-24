https://ria.ru/20231224/spetsoperatsiya-1917753353.html

ВСУ на Запорожском направлении потеряли за сутки до 70 военных

ВСУ на Запорожском направлении потеряли за сутки до 70 военных - РИА Новости, 24.12.2023

ВСУ на Запорожском направлении потеряли за сутки до 70 военных

Российские войска на Запорожском направлении уничтожили и ранили до 70 украинских военнослужащих, бронемашину и самоходку "Гвоздика", сообщили в сводке... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T13:17

2023-12-24T13:17

2023-12-24T13:30

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские войска на Запорожском направлении уничтожили и ранили до 70 украинских военнослужащих, бронемашину и самоходку "Гвоздика", сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражения живой силе и технике 33-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Жеребянки и Мирное Запорожской области."За прошедшие сутки ВСУ потеряли на данном направлении до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, боевую бронированную машину, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.

запорожская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)