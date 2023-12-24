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ВСУ на Запорожском направлении потеряли за сутки до 70 военных - РИА Новости, 24.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:17 24.12.2023 (обновлено: 13:30 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/spetsoperatsiya-1917753353.html
ВСУ на Запорожском направлении потеряли за сутки до 70 военных
ВСУ на Запорожском направлении потеряли за сутки до 70 военных - РИА Новости, 24.12.2023
ВСУ на Запорожском направлении потеряли за сутки до 70 военных
Российские войска на Запорожском направлении уничтожили и ранили до 70 украинских военнослужащих, бронемашину и самоходку "Гвоздика", сообщили в сводке... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T13:17
2023-12-24T13:30
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские войска на Запорожском направлении уничтожили и ранили до 70 украинских военнослужащих, бронемашину и самоходку "Гвоздика", сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражения живой силе и технике 33-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Жеребянки и Мирное Запорожской области."За прошедшие сутки ВСУ потеряли на данном направлении до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, боевую бронированную машину, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ на Запорожском направлении потеряли за сутки до 70 военных

ВСУ на Запорожском направлении за сутки потеряли до 70 солдат убитыми и ранеными

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские войска на Запорожском направлении уничтожили и ранили до 70 украинских военнослужащих, бронемашину и самоходку "Гвоздика", сообщили в сводке Минобороны РФ.
По данным ведомства, на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражения живой силе и технике 33-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Жеребянки и Мирное Запорожской области.
"За прошедшие сутки ВСУ потеряли на данном направлении до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, боевую бронированную машину, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
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