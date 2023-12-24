https://ria.ru/20231224/sochi-1917721990.html

В Сочи завершили основные работы по ликвидации последствий непогоды

В Сочи завершили основные работы по ликвидации последствий непогоды - РИА Новости, 24.12.2023

В Сочи завершили основные работы по ликвидации последствий непогоды

В Сочи завершились основные восстановительные работы после обрушившегося на город шторма, сообщили в пресс-службе местной администрации. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T07:47

2023-12-24T07:47

2023-12-24T09:49

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СОЧИ, 24 дек — РИА Новости. В Сочи завершились основные восстановительные работы после обрушившегося на город шторма, сообщили в пресс-службе местной администрации. "В Сочи завершены основные работы по ликвидации последствий стихии. Все городские службы работают в усиленном режиме. Работы контролирует оперативный штаб", — рассказали в мэрии. Отмечается, что основные дороги сейчас расчищены. Зимние пляжи остаются закрытыми, в море сильный шторм — до шести баллов. Накануне в Сочи прошли мощные ливни, сопровождаемые градом. Сильный ветер повалил более 80 деревьев, из-за чего пострадали кровли десяти частных и многоквартирных домов, получили повреждения и инженерные сети. Из-за ветра не смогли приземлиться самолеты, 21 рейс направили на запасные аэродромы. До 25 декабря на курорте действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, град, ветер с порывами от 30 до 32 метров в секунду, гололедицу на дорогах и налипание мокрого снега на проводах. В горах снегопад, на высоте более полутора тысяч метров объявили лавинную опасность, из-за чего приостановили работу канатных дорог.

https://ria.ru/20231215/shtorm-1915936333.html

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сочи, россия, происшествия, краснодарский край