https://ria.ru/20231224/sochi-1917721990.html
В Сочи завершили основные работы по ликвидации последствий непогоды
В Сочи завершили основные работы по ликвидации последствий непогоды - РИА Новости, 24.12.2023
В Сочи завершили основные работы по ликвидации последствий непогоды
В Сочи завершились основные восстановительные работы после обрушившегося на город шторма, сообщили в пресс-службе местной администрации. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T07:47
2023-12-24T07:47
2023-12-24T09:49
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СОЧИ, 24 дек — РИА Новости. В Сочи завершились основные восстановительные работы после обрушившегося на город шторма, сообщили в пресс-службе местной администрации. "В Сочи завершены основные работы по ликвидации последствий стихии. Все городские службы работают в усиленном режиме. Работы контролирует оперативный штаб", — рассказали в мэрии. Отмечается, что основные дороги сейчас расчищены. Зимние пляжи остаются закрытыми, в море сильный шторм — до шести баллов. Накануне в Сочи прошли мощные ливни, сопровождаемые градом. Сильный ветер повалил более 80 деревьев, из-за чего пострадали кровли десяти частных и многоквартирных домов, получили повреждения и инженерные сети. Из-за ветра не смогли приземлиться самолеты, 21 рейс направили на запасные аэродромы. До 25 декабря на курорте действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, град, ветер с порывами от 30 до 32 метров в секунду, гололедицу на дорогах и налипание мокрого снега на проводах. В горах снегопад, на высоте более полутора тысяч метров объявили лавинную опасность, из-за чего приостановили работу канатных дорог.
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сочи, россия, происшествия, краснодарский край
Сочи, Россия, Происшествия, Краснодарский край
В Сочи завершили основные работы по ликвидации последствий непогоды
В Сочи завершили основные работы по ликвидации последствий непогоды
СОЧИ, 24 дек — РИА Новости.
В Сочи завершились основные восстановительные работы после обрушившегося на город шторма, сообщили в пресс-службе местной администрации
.
"В Сочи завершены основные работы по ликвидации последствий стихии. Все городские службы работают в усиленном режиме. Работы контролирует оперативный штаб", — рассказали в мэрии.
Отмечается, что основные дороги сейчас расчищены. Зимние пляжи остаются закрытыми, в море сильный шторм — до шести баллов.
Накануне в Сочи прошли мощные ливни, сопровождаемые градом. Сильный ветер повалил более 80 деревьев, из-за чего пострадали кровли десяти частных и многоквартирных домов, получили повреждения и инженерные сети. Из-за ветра не смогли приземлиться самолеты, 21 рейс направили на запасные аэродромы.
До 25 декабря на курорте действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, град, ветер с порывами от 30 до 32 метров в секунду, гололедицу на дорогах и налипание мокрого снега на проводах. В горах снегопад, на высоте более полутора тысяч метров объявили лавинную опасность, из-за чего приостановили работу канатных дорог.
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