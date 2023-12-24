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В Сочи завершили основные работы по ликвидации последствий непогоды - РИА Новости, 24.12.2023
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07:47 24.12.2023 (обновлено: 09:49 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/sochi-1917721990.html
В Сочи завершили основные работы по ликвидации последствий непогоды
В Сочи завершили основные работы по ликвидации последствий непогоды - РИА Новости, 24.12.2023
В Сочи завершили основные работы по ликвидации последствий непогоды
В Сочи завершились основные восстановительные работы после обрушившегося на город шторма, сообщили в пресс-службе местной администрации. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T07:47
2023-12-24T09:49
сочи
россия
происшествия
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СОЧИ, 24 дек — РИА Новости. В Сочи завершились основные восстановительные работы после обрушившегося на город шторма, сообщили в пресс-службе местной администрации. "В Сочи завершены основные работы по ликвидации последствий стихии. Все городские службы работают в усиленном режиме. Работы контролирует оперативный штаб", — рассказали в мэрии. Отмечается, что основные дороги сейчас расчищены. Зимние пляжи остаются закрытыми, в море сильный шторм — до шести баллов. Накануне в Сочи прошли мощные ливни, сопровождаемые градом. Сильный ветер повалил более 80 деревьев, из-за чего пострадали кровли десяти частных и многоквартирных домов, получили повреждения и инженерные сети. Из-за ветра не смогли приземлиться самолеты, 21 рейс направили на запасные аэродромы. До 25 декабря на курорте действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, град, ветер с порывами от 30 до 32 метров в секунду, гололедицу на дорогах и налипание мокрого снега на проводах. В горах снегопад, на высоте более полутора тысяч метров объявили лавинную опасность, из-за чего приостановили работу канатных дорог.
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сочи, россия, происшествия, краснодарский край
Сочи, Россия, Происшествия, Краснодарский край
В Сочи завершили основные работы по ликвидации последствий непогоды

В Сочи завершили основные работы по ликвидации последствий непогоды

© Фото : Сочи Официальный/TelegramЛиквидация последствий непогоды в Сочи
Ликвидация последствий непогоды в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© Фото : Сочи Официальный/Telegram
Ликвидация последствий непогоды в Сочи
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СОЧИ, 24 дек — РИА Новости. В Сочи завершились основные восстановительные работы после обрушившегося на город шторма, сообщили в пресс-службе местной администрации.
"В Сочи завершены основные работы по ликвидации последствий стихии. Все городские службы работают в усиленном режиме. Работы контролирует оперативный штаб", — рассказали в мэрии.
Отмечается, что основные дороги сейчас расчищены. Зимние пляжи остаются закрытыми, в море сильный шторм — до шести баллов.
Накануне в Сочи прошли мощные ливни, сопровождаемые градом. Сильный ветер повалил более 80 деревьев, из-за чего пострадали кровли десяти частных и многоквартирных домов, получили повреждения и инженерные сети. Из-за ветра не смогли приземлиться самолеты, 21 рейс направили на запасные аэродромы.
До 25 декабря на курорте действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, град, ветер с порывами от 30 до 32 метров в секунду, гололедицу на дорогах и налипание мокрого снега на проводах. В горах снегопад, на высоте более полутора тысяч метров объявили лавинную опасность, из-за чего приостановили работу канатных дорог.
Камчатка - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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