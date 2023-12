Католический сочельник – канун праздника Рождества Христова

https://ria.ru/20231224/sochelnik-1917710979.html

Рождественский сочельник в католической церкви отмечается 24 декабря. РИА Новости, 24.12.2023

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Рождественский сочельник в католической церкви отмечается 24 декабря. Ниже приводится справочная информация. Рождество – важнейший день церковного года, уступающий только Пасхе. Празднование Рождества является кульминацией тайны воплощения Бога (от латинского in carne – воплощение). Римско-католическая Церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю – в ночь с 24 на 25 декабря. День 24 декабря у католиков носит название Рождественский сочельник или Вигилия (от латинского vigilia – бдение). Главное песнопение этого дня "Вот уже пришла полнота времен, когда послал Бог Сына Своего на землю" подчеркивает значение наступающего праздника – Рождества Иисуса Христа. Месса Навечерия Рождества (Ad Missam in Vigilia) обычно начинается в полночь. Литургические песнопения этой мессы отличаются большой торжественностью. Ночью и днем 25 декабря служатся еще три особые литургии – Месса ночью (Ad Missam in nocte), Месса на заре (Ad Missam in aurora) и Месса днем (Ad Missam in die) с особым последованием. В канун Рождества католики постятся до первой вечерней звезды (строгий пост в Сочельник не обязателен, но принят как благочестивая традиция во многих странах), после чего во всех католических и протестантских храмах по всему миру совершаются торжественные рождественские богослужения. В храмах фиолетовые облачения священников (в период Адвента) меняют на белые. Клирос украшается рождественской елкой. Во время мессы вспоминаются ветхозаветные пророчества и события, относящиеся к Рождеству Спасителя. Под конец службы пастор выносит импровизированные ясли с фигуркой, изображающей Младенца Иисуса. В Вифлееме праздничная месса проходит в полночь в базилике Рождества Христова, построенной, согласно Евангелию, на месте рождения Иисуса. Самая торжественная рождественская служба проходит в Ватикане в базилике Святого Петра, вмещающей свыше 15 тысяч человек. После торжественной мессы дома устраивают праздничный ужин. Рождественская трапеза символизирует радость осознания близости Бога и благодарность ему за обилие посылаемых им даров, потерянных прародителями человечества – Адамом и Евой. По традиции, вся семья собирается за рождественским столом при появлении первой звезды. Обычно за столом одно место оставляют свободным – для предполагаемого гостя, что символизирует готовность принять Христа, для которого не было места в гостинице. Когда-то сеном застилали пол или, по меньшей мере, стол в память о Вифлеемских яслях. В настоящее время иногда на стол кладут немного сена, на которое возлагается фигурка Иисуса или облатка (тонкий белый пресный хлеб прямоугольной формы). Преломление облатки является старинным христианским и славянским обычаем, имеющим отношение к таинству Причастия. Но облатка не является причастием, а лишь символизирует любовь и единство, которые принес Христос Своим Рождеством. Верующие делятся друг с другом хлебом, прося прощение за вольные и невольные обиды, поздравляют друг друга с праздником. Вместе с католиками Рождество празднуют лютеране, англиканская церковь и часть протестантских конфессий. В каждой стране этот праздник имеет свои традиции. В Испании канун Рождества – самый почитаемый праздник. Сочельник здесь называют Nochebuena и отмечают в кругу семьи, устраивая семейный ужин. Принято делать подарки домашним. Некоторые семьи, следуя давним католическим традициям, приглашают в эту ночь за свой стол одиноких стариков, бедных людей и даже бездомных. В Германии 24 декабря после обеда жизнь в большинстве городов замирает. Примерно в десять часов вечера раздается колокольный звон, возвещающий о начале рождественских служб. На службу в этот день приходят даже атеисты. После службы устраивается обильный семейный ужин. В Норвегии многие семьи в этот день идут на службу, которая по традиции начинается в три часа дня, навещают могилы умерших родственников и приносят цветы. В Польше Сочельник – не выходной, но для многих поляков это один из самых семейных дней в году. Большинство заведений заканчивают работать раньше обычного, так как в этот вечер нужно быть дома. Перед трапезой каждый сидящий за рождественским столом получает облатку и дает по кусочку всем присутствующим. При этом все желают друг другу всего хорошего. В этот вечер не едят мяса и не пьют крепких спиртных напитков. Вино и рыба допустимы. Старинная польская легенда гласит, что в Сочельник животные получают дар речи в награду за то, что первыми приветствовали Иисуса на земле. Вот почему польские дети пытаются добиться хоть словечка от своих питомцев. В Канаде вечер 24 декабря называется Christmas Eve (канун Рождества). Верующие идут на церковную службу, известную как полуночная месса. Традиционно она начиналась в полночь, но теперь часто начинается раньше. В Квебеке традиционным угощением после службы является пирог из мяса, картофеля и лука, известный как tourtire. Некоторые в канун Рождества обмениваются подарками. Сочельник является семейным праздником и в Бразилии. В этот день многочисленные дети и внуки съезжаются в дом своих родителей и поздравляют друг друга с наступающим Рождеством. В храмах служат традиционную Рождественскую мессу – она еще называется "Мессой Петуха", в честь птицы, которая своим кукареканьем возвещает приход рождественского утра. В России во всех католических храмах и часовнях устанавливают елки, обустраивают вертепы с яслями, куда помещают фигурки младенца Иисуса. Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская православные церкви, афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, живущие по юлианскому календарю, встречают Рождество Христово 7 января. Соответственно для них Рождественский Сочельник наступает 6 января.

