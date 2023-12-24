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В Словакии задержали мужчину, пообещавшего устроить стрельбу "как в Праге"
В Словакии задержали мужчину, пообещавшего устроить стрельбу "как в Праге" - РИА Новости, 24.12.2023
В Словакии задержали мужчину, пообещавшего устроить стрельбу "как в Праге"
Полиция в Словакии задержала мужчину, который угрожал устроить стрельбу, как "в Праге", где студент, застрелил 14 человек, сообщило издание teraz.sk. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T15:03
2023-12-24T15:03
2023-12-24T15:03
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БРАТИСЛАВА, 24 дек - РИА Новости. Полиция в Словакии задержала мужчину, который угрожал устроить стрельбу, как "в Праге", где студент, застрелил 14 человек, сообщило издание teraz.sk. "Полицейские Жилины (город на северо-западе Словакии) в субботу задержали мужчину, который сообщил о том, что повторит нападение, которое было в Праге. Он сообщил, что "сделает то, что было в Праге", позвонив на линию спасения", - говорится в сообщении издания. Задержанным, по данным портала, оказался 64-летний мужчина, подробности не сообщаются. В Праге 21 декабря 24-летний студент философского факультета Карлова университета Давид К. открыл стрельбу из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях, а также по людям, проходившим в это время под окнами университета на площади Яна Палаха. По последним данным, в результате стрельбы погибли 14 человек, еще 25 человек ранены.
https://ria.ru/20231221/strelba-1917363506.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, прага, карлов университет
В мире, Словакия, Прага, Карлов университет
В Словакии задержали мужчину, пообещавшего устроить стрельбу "как в Праге"
Словацкая полиция задержала мужчину, угрожающего устроить стрельбу, как в Праге