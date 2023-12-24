https://ria.ru/20231224/siroty-1917742519.html
В России утвердили порядок выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот
В России утвердили порядок выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот - РИА Новости, 24.12.2023
В России утвердили порядок выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот
Правительство России утвердило механизм выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот старше 23 лет, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T11:27
2023-12-24T11:27
2023-12-24T11:27
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776354040_0:219:3092:1958_1920x0_80_0_0_bd8cba76836fde776cccb13ebc22e66f.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство России утвердило механизм выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот старше 23 лет, сообщается на сайте кабмина. "В 2024 году дети-сироты, достигшие возраста 23 лет, начнут получать сертификаты на покупку благоустроенного жилья в любом регионе или на полное погашение ипотечного кредита. Правила предоставления таких сертификатов утверждены постановлением правительства. Заявление на получение сертификата можно будет подать лично, обратившись в МФЦ, или дистанционно, в личном кабинете на портале госуслуг", - говорится в сообщении. Для защиты сирот от мошенников средства сертификата будут направляться сразу на счета продавцов квартир или кредитных организаций, если речь идёт о погашении ипотеки, добавили в кабмине.
https://ria.ru/20231223/poshlina-1917628671.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776354040_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_d59ee65a58b6fb0da9fa31622e783833.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
В России утвердили порядок выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот
В РФ ввели механизм выдачи сертификатов на жилье для детей-сирот старше 23 лет