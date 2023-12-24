https://ria.ru/20231224/siroty-1917742519.html

В России утвердили порядок выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот

В России утвердили порядок выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот - РИА Новости, 24.12.2023

В России утвердили порядок выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот

Правительство России утвердило механизм выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот старше 23 лет, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T11:27

2023-12-24T11:27

2023-12-24T11:27

общество

россия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство России утвердило механизм выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот старше 23 лет, сообщается на сайте кабмина. "В 2024 году дети-сироты, достигшие возраста 23 лет, начнут получать сертификаты на покупку благоустроенного жилья в любом регионе или на полное погашение ипотечного кредита. Правила предоставления таких сертификатов утверждены постановлением правительства. Заявление на получение сертификата можно будет подать лично, обратившись в МФЦ, или дистанционно, в личном кабинете на портале госуслуг", - говорится в сообщении. Для защиты сирот от мошенников средства сертификата будут направляться сразу на счета продавцов квартир или кредитных организаций, если речь идёт о погашении ипотеки, добавили в кабмине.

https://ria.ru/20231223/poshlina-1917628671.html

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общество, россия