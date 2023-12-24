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Террористы за сутки пять раз обстреляли идлибскую зону в Сирии - РИА Новости, 24.12.2023
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22:10 24.12.2023 (обновлено: 22:14 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/siriya-1917810410.html
Террористы за сутки пять раз обстреляли идлибскую зону в Сирии
Террористы за сутки пять раз обстреляли идлибскую зону в Сирии - РИА Новости, 24.12.2023
Террористы за сутки пять раз обстреляли идлибскую зону в Сирии
Боевики террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T22:10
2023-12-24T22:14
в мире
сирия
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Боевики террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить. "За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*: в провинции Алеппо — три обстрела, в провинции Идлиб — два обстрела", — сказал Кулить.* Террористические группировки, запрещенные в России
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в мире, сирия, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Террористы за сутки пять раз обстреляли идлибскую зону в Сирии

ЦПВС: террористы за сутки пять раз обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии

© AP Photo / Al-Nusra Front Twitter page Боевик террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (организация запрещена в РФ) в Идлибе
Боевик террористической группировки Джебхат ан-Нусра* (организация запрещена в РФ) в Идлибе - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Al-Nusra Front Twitter page
Боевик террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (организация запрещена в РФ) в Идлибе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Боевики террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*: в провинции Алеппо — три обстрела, в провинции Идлиб — два обстрела", — сказал Кулить.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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В миреСирияРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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