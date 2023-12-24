https://ria.ru/20231224/siriya-1917810410.html

Террористы за сутки пять раз обстреляли идлибскую зону в Сирии

Террористы за сутки пять раз обстреляли идлибскую зону в Сирии - РИА Новости, 24.12.2023

Террористы за сутки пять раз обстреляли идлибскую зону в Сирии

Боевики террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T22:10

2023-12-24T22:10

2023-12-24T22:14

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сирия

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Боевики террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить. "За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*: в провинции Алеппо — три обстрела, в провинции Идлиб — два обстрела", — сказал Кулить.* Террористические группировки, запрещенные в России

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в мире, сирия, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году