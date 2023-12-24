США утверждают, что расширение шельфа в Арктике не нарушает границ России
Госдеп: расширение шельфа в Арктике не создает территориальных споров с РФ
© iStock.com / westphaliaСудно в Арктике
© iStock.com / westphalia
Судно в Арктике. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Определенные США границы их расширенного континентального шельфа не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования с Канадой и Японией, следует из пояснения госдепартамента.
Американские власти ранее на этой неделе опубликовали официальные карты расширенного континентального шельфа, который начинается за пределами 200 морских миль от побережья в Арктике, Атлантике, Беринговом море, Тихом океане, двух участков Мексиканского залива и у Марианских островов.
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"Расширенный континентальный шельф США частично пересекается с зонами расширенного континентального шельфа Канады, Багамских островов и Японии... В других районах США уже установили границы расширенного континентального шельфа с соседями, включая Кубу, Мексику и Россию", - говорится в пояснительном материале госдепартамента.
Госдепартамент заверил, что "внешние пределы расширенного континентального шельфа нигде не заходят к западу от согласованной границы с Российской Федерации".
Американское внешнеполитическое ведомство признало необходимость согласования в будущем морских границ с Канадой, Японией и Багамскими островами.
Площадь американского расширенного континентального шельфа составляет около миллиона квадратных километров – "в два раза больше штата Калифорния". Он включает морское дно и его недра, но не водную толщу.
США, согласно пояснениям госдепартамента, обладают "исключительными правами на консервацию и распоряжение биологическими и небиологическими ресурсами, а также юрисдикцией над научными исследованиями" в этой области.
Какие конкретно богатства скрывает расширенный континентальный шельф, американцы точно не знают, но, как пишет профессор международного морского права Джеймс Краска на сайте Вильсоновского центра, рассчитывают найти там редкие металлы, а также крупные запасы нефти и газа.