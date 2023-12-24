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США утверждают, что расширение шельфа в Арктике не нарушает границ России

США утверждают, что расширение шельфа в Арктике не нарушает границ России - РИА Новости, 24.12.2023

США утверждают, что расширение шельфа в Арктике не нарушает границ России

Определенные США границы их расширенного континентального шельфа не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования с Канадой и Японией,... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T19:36

2023-12-24T19:36

2023-12-24T21:16

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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Определенные США границы их расширенного континентального шельфа не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования с Канадой и Японией, следует из пояснения госдепартамента.Американские власти ранее на этой неделе опубликовали официальные карты расширенного континентального шельфа, который начинается за пределами 200 морских миль от побережья в Арктике, Атлантике, Беринговом море, Тихом океане, двух участков Мексиканского залива и у Марианских островов."Расширенный континентальный шельф США частично пересекается с зонами расширенного континентального шельфа Канады, Багамских островов и Японии... В других районах США уже установили границы расширенного континентального шельфа с соседями, включая Кубу, Мексику и Россию", - говорится в пояснительном материале госдепартамента.Госдепартамент заверил, что "внешние пределы расширенного континентального шельфа нигде не заходят к западу от согласованной границы с Российской Федерации".Американское внешнеполитическое ведомство признало необходимость согласования в будущем морских границ с Канадой, Японией и Багамскими островами.Площадь американского расширенного континентального шельфа составляет около миллиона квадратных километров – "в два раза больше штата Калифорния". Он включает морское дно и его недра, но не водную толщу.США, согласно пояснениям госдепартамента, обладают "исключительными правами на консервацию и распоряжение биологическими и небиологическими ресурсами, а также юрисдикцией над научными исследованиями" в этой области.Какие конкретно богатства скрывает расширенный континентальный шельф, американцы точно не знают, но, как пишет профессор международного морского права Джеймс Краска на сайте Вильсоновского центра, рассчитывают найти там редкие металлы, а также крупные запасы нефти и газа.

https://ria.ru/20231220/neft-1916782731.html

https://ria.ru/20231222/rossiya-1917586883.html

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в мире, сша, канада, япония, государственный департамент сша