https://ria.ru/20231224/serbiya-1917811426.html

Толпа попыталась прорваться в здание администрации Белграда

Толпа попыталась прорваться в здание администрации Белграда - РИА Новости, 24.12.2023

Толпа попыталась прорваться в здание администрации Белграда

Участники беспорядков на протесте перед скупщиной (администрацией) Белграда пытались прорваться внутрь здания, но были заблокированы жандармерией, передает... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T22:31

2023-12-24T22:31

2023-12-24T23:52

в мире

сербия

белград (город)

беспорядки в белграде

александр вучич

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БЕЛГРАД, 24 дек - РИА Новости. Участники беспорядков на протесте перед скупщиной (администрацией) Белграда пытались прорваться внутрь здания, но были заблокированы жандармерией, передает корреспондент РИА Новости.Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" продолжают беспорядки на ступенях здания представительного и исполнительного органа Белграда.Активисты разбили палками и камнями стекла в дверях здания, близлежащие окна, камеры видеонаблюдения.Жандармерия Сербии щитами заблокировала вход, полицейские применяли спрей и слезоточивый газ против демонстрантов, несколько раз пытавшихся прорваться внутрь. Периодически из толпы в сторону дверей летят предметы, протестующие бьют по дверям и окнам, свистят в свистки.Около 21.30 (23.30 мск) протестующие стали активно бросать в двери скупщины куски брусчатки и бить остатки стекол, в ответ на это жандармерия распылила в сторону протестующих через двери спрей. Позднее в толпе сработала и дымовая шашка, после чего люди стали отходить от здания скупщины, но вскоре вернулись ко входу в здание и продолжили бросать в него палки и камни.Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что насильственные протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках.

https://ria.ru/20231224/serbiya-1917765995.html

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Жандармерия Сербии блокировала вход в администрацию города. Кадры из Белграда Жандармерия Сербии блокировала вход в администрацию города. Кадры из Белграда 2023-12-24T22:31 true PT0M18S

Протесты представителей оппозиции в Сербии Протесты представителей оппозиции в Сербии 2023-12-24T22:31 true PT0M20S

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в мире, сербия, белград (город), беспорядки в белграде, александр вучич