https://ria.ru/20231224/serbiya-1917809768.html

Вучич выступил с экстренным обращением к нации из-за беспорядков в Белграде

Вучич выступил с экстренным обращением к нации из-за беспорядков в Белграде - РИА Новости, 24.12.2023

Вучич выступил с экстренным обращением к нации из-за беспорядков в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич на фоне беспорядков у скупщины выступил с экстренным обращением к гражданам и призвал их не беспокоиться. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T22:09

2023-12-24T22:09

2023-12-24T23:57

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ивица дачич

беспорядки в белграде

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БЕЛГРАД, 24 дек — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на фоне беспорядков у скупщины выступил с экстренным обращением к гражданам и призвал их не беспокоиться.В воскресенье вечером представители оппозиции, несогласные с итогами прошедших в стране выборов, окружили здание городского собрания, попытались выломать двери и выбили окна. Затем они хотели прорваться внутрь, но были заблокированы жандармерией. Полицейским пришлось применить против демонстрантов спрей и слезоточивый газ."Не волнуйтесь, граждане Сербии. И хотя сцены драматические, мы любим свою страну и город, мы не привыкли, что кто-то ломает наш дом", — сказал он.По словам главы государства, в митингах участвуют 2490 человек, некоторые в регионе уже начали отмечать "успешную революцию"."Что доказывает, что это — продукт не только отечественного ума или его отсутствия. Это — продукт намного более серьезных геополитических обстоятельств, в которых пытаются разрушить самостоятельность, независимость и суверенитет республики. Сохраним свободу Сербии, <...> сохраним самостоятельность, независимость и суверенитет нашей страны", — подчеркнул Вучич.Вместе с тем, как отметил сербский лидер, делается все необходимое, чтобы не пострадали случайные участники протеста.Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые предупреждали о готовящихся беспорядках.Во время обращения президента толпа во главе с лидерами блока "Сербия против насилия" продолжала находиться на ступенях городского собрания. Внеочередные выборы в скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина прошли в прошлое воскресенье, 17 декабря.Согласно последним опубликованным Республиканской избирательной комиссией данным, на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич — Сербия не смеет останавливаться" с 46,7 процента поддержки. На втором месте их главные конкуренты, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 23,69 процента. На третьем месте входящая в правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, она получила 6,55 процента.В состав скупщины также могут пройти правопатриотическая коалиция "Доктор Милош Йованович — надежда для Сербии" с 5,02 процента голосов и блок пульмонолога-евроскептика "Мы, голос народа — профессор, доктор Бранимир Несторович", который получил 4,68 процента поддержки.Проходной ценз для движений национальных меньшинств рассчитывается по другой формуле, гарантированно в скупщину проходит с 1,69 процента "Союз венгров Воеводины".По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов от закрытия участков, после чего начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом. После вручения мандатов депутатам открывается период в 90 дней для формирования нового правительства.

https://ria.ru/20231224/serbiya-1917765995.html

https://ria.ru/20231218/serbiya-1916410603.html

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в мире, белград (город), сербия, александр вучич, ивица дачич, беспорядки в белграде