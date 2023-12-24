https://ria.ru/20231224/serbiya-1917806165.html
Протестующие в Сербии пытаются сломать двери городской администрации
Протестующие в Сербии пытаются сломать двери городской администрации - РИА Новости, 24.12.2023
Протестующие в Сербии пытаются сломать двери городской администрации
Сторонники оппозиции в Сербии, несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, окружили здание скупщины (представительного органа и администрации) Белграда, РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T21:24
2023-12-24T21:24
2023-12-24T22:36
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БЕЛГРАД, 24 дек – РИА Новости. Сторонники оппозиции в Сербии, несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, окружили здание скупщины (представительного органа и администрации) Белграда, поднялись на ступени и пытаются сломать двери, толпа зажгла файеры, передает корреспондент РИА Новости.Представители оппозиции ранее выразили несогласие с победой коалиции вокруг правящей "Сербской прогрессивной партии" на выборах в Белграде. Лидеры блока "Сербия против насилия" Мариника Тепич и Мирослав Алексич вошли 18 декабря в здание избиркома, вручили "фотодоказательства и документы" о нарушениях и требования об аннулировании результатов, объявили голодовку и ежедневно собирают граждан на протесты перед зданием Республиканской избирательной комиссии.В воскресенье собралось заметно больше демонстрантов, чем в предыдущие дни, они перекрыли центральную улицу Краля Милана. Организаторы поставили у здания РИК импровизированную сцену на автомобиле, из колонок звучит сербский рок. Помимо свистков и дудок, самодельных плакатов в руках демонстрантов появился флаг ЕС, а также сербские флаги.Организаторы акции призвали участников сформировать кольцо вокруг здания расположенной поблизости от РИК скупщины Белграда, часть демонстрантов поднялись на ступени у входа с флагами, плакатами, стучат в двери, скандируют "Открывай!" и оскорбительные выкрики в адрес властей. Окна в здании темные, протестующим никто не отвечает, полиции в форме поблизости нет.Президент Сербии Александр Вучич в свете претензий оппозиции и протестов после выборов 17 декабря заявил, что многие пытаются диктовать Белграду свою волю, в том числе добиться санкций против РФ, но сербские власти будут сохранять самостоятельную политику. Он также прокомментировал слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что на протестах после выборов 17 декабря в Сербии создается ситуация "майдана", по его словам, несмотря на все попытки, насильственной смены власти в Сербии не будет.Президент Сербии добавил, что демонстранты могут протестовать каждый день, потому что годами "и так каждый день кто-то протестует, шумит под окнами" его резиденции в Белграде, и он привык к этому.
https://ria.ru/20231224/serbiya-1917765995.html
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Протесты представителей оппозиции в Сербии
Протесты представителей оппозиции в Сербии
2023-12-24T21:24
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в мире, сербия, александр вучич, белград (город), беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Александр Вучич, Белград (город), Беспорядки в Белграде
Протестующие в Сербии пытаются сломать двери городской администрации
Сторонники оппозиции в Сербии пытаются сломать двери городской администрации
БЕЛГРАД, 24 дек – РИА Новости. Сторонники оппозиции в Сербии, несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, окружили здание скупщины (представительного органа и администрации) Белграда, поднялись на ступени и пытаются сломать двери, толпа зажгла файеры, передает корреспондент РИА Новости.
Представители оппозиции ранее выразили несогласие с победой коалиции вокруг правящей "Сербской прогрессивной партии" на выборах в Белграде
. Лидеры блока "Сербия против насилия" Мариника Тепич и Мирослав Алексич вошли 18 декабря в здание избиркома, вручили "фотодоказательства и документы" о нарушениях и требования об аннулировании результатов, объявили голодовку и ежедневно собирают граждан на протесты перед зданием Республиканской избирательной комиссии.
"В чем смысл?" Вучич обратился к сербской оппозиции
В воскресенье собралось заметно больше демонстрантов, чем в предыдущие дни, они перекрыли центральную улицу Краля Милана. Организаторы поставили у здания РИК
импровизированную сцену на автомобиле, из колонок звучит сербский рок. Помимо свистков и дудок, самодельных плакатов в руках демонстрантов появился флаг ЕС
, а также сербские флаги.
Организаторы акции призвали участников сформировать кольцо вокруг здания расположенной поблизости от РИК скупщины Белграда, часть демонстрантов поднялись на ступени у входа с флагами, плакатами, стучат в двери, скандируют "Открывай!" и оскорбительные выкрики в адрес властей. Окна в здании темные, протестующим никто не отвечает, полиции в форме поблизости нет.
Президент Сербии Александр Вучич
в свете претензий оппозиции и протестов после выборов 17 декабря заявил, что многие пытаются диктовать Белграду свою волю, в том числе добиться санкций против РФ
, но сербские власти будут сохранять самостоятельную политику. Он также прокомментировал слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
о том, что на протестах после выборов 17 декабря в Сербии создается ситуация "майдана", по его словам, несмотря на все попытки, насильственной смены власти в Сербии не будет.
Президент Сербии добавил, что демонстранты могут протестовать каждый день, потому что годами "и так каждый день кто-то протестует, шумит под окнами" его резиденции в Белграде, и он привык к этому.
Коалиция "Александр Вучич — Сербия не смеет останавливаться"