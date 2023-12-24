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В Рязани более ста деревьев упали из-за непогоды - РИА Новости, 24.12.2023
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12:35 24.12.2023 (обновлено: 12:36 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/ryazan-1917749448.html
В Рязани более ста деревьев упали из-за непогоды
В Рязани более ста деревьев упали из-за непогоды - РИА Новости, 24.12.2023
В Рязани более ста деревьев упали из-за непогоды
Более 100 деревьев упали в Рязани из-за налипания мокрого снега, фиксируются также обрывы троллейбусных сетей и электропроводов, сообщила администрация города в РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T12:35
2023-12-24T12:36
происшествия
рязань
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 24 дек – РИА Новости. Более 100 деревьев упали в Рязани из-за налипания мокрого снега, фиксируются также обрывы троллейбусных сетей и электропроводов, сообщила администрация города в Telegram-канале. Отмечается, что глава администрации Рязани Виталий Артемов провел заседание оперативного штаба, на котором рассмотрели вопрос ликвидации последствий непогоды. "В связи с налипанием мокрого снега фиксируются обрушения деревьев, обрывы троллейбусных сетей, электропроводов. Также упавшими деревьями повреждены автомобили во дворах. 24 декабря на 11 часов зафиксировано 107 случаев падения деревьев. Заявки продолжают поступать по телефону 112", - сообщила администрация. Уточняется, что четыре аварийные бригады устраняют повреждения на электрических сетях, две - на троллейбусной контактной сети, 12 бригад занимаются распилом и уборкой аварийных деревьев. Как сообщало ГУМЧС по Рязанской области со ссылкой на данные филиала Гидрометцентра вечером субботы с сохранением ночью и утром воскресенья на территории региона местами ожидалось сильное отложение мокрого снега.
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происшествия, рязань, рязанская область
Происшествия, Рязань, Рязанская область
В Рязани более ста деревьев упали из-за непогоды

Более ста деревьев упали в Рязани из-за налипания мокрого снега

© Администрация города РязаниУборка поваленных деревьев с проезжей части в Рязани
Уборка поваленных деревьев с проезжей части в Рязани
© Администрация города Рязани
Уборка поваленных деревьев с проезжей части в Рязани
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 24 дек – РИА Новости. Более 100 деревьев упали в Рязани из-за налипания мокрого снега, фиксируются также обрывы троллейбусных сетей и электропроводов, сообщила администрация города в Telegram-канале.
Отмечается, что глава администрации Рязани Виталий Артемов провел заседание оперативного штаба, на котором рассмотрели вопрос ликвидации последствий непогоды.
© Администрация города РязаниУборка поваленных деревьев с проезжей части в Рязани
Уборка поваленных деревьев с проезжей части в Рязани
© Администрация города Рязани
Уборка поваленных деревьев с проезжей части в Рязани
"В связи с налипанием мокрого снега фиксируются обрушения деревьев, обрывы троллейбусных сетей, электропроводов. Также упавшими деревьями повреждены автомобили во дворах. 24 декабря на 11 часов зафиксировано 107 случаев падения деревьев. Заявки продолжают поступать по телефону 112", - сообщила администрация.
Уточняется, что четыре аварийные бригады устраняют повреждения на электрических сетях, две - на троллейбусной контактной сети, 12 бригад занимаются распилом и уборкой аварийных деревьев.
Как сообщало ГУМЧС по Рязанской области со ссылкой на данные филиала Гидрометцентра вечером субботы с сохранением ночью и утром воскресенья на территории региона местами ожидалось сильное отложение мокрого снега.
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