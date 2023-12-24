https://ria.ru/20231224/ryazan-1917749448.html

В Рязани более ста деревьев упали из-за непогоды

В Рязани более ста деревьев упали из-за непогоды - РИА Новости, 24.12.2023

В Рязани более ста деревьев упали из-за непогоды

Более 100 деревьев упали в Рязани из-за налипания мокрого снега, фиксируются также обрывы троллейбусных сетей и электропроводов, сообщила администрация города в РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T12:35

2023-12-24T12:35

2023-12-24T12:36

происшествия

рязань

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 24 дек – РИА Новости. Более 100 деревьев упали в Рязани из-за налипания мокрого снега, фиксируются также обрывы троллейбусных сетей и электропроводов, сообщила администрация города в Telegram-канале. Отмечается, что глава администрации Рязани Виталий Артемов провел заседание оперативного штаба, на котором рассмотрели вопрос ликвидации последствий непогоды. "В связи с налипанием мокрого снега фиксируются обрушения деревьев, обрывы троллейбусных сетей, электропроводов. Также упавшими деревьями повреждены автомобили во дворах. 24 декабря на 11 часов зафиксировано 107 случаев падения деревьев. Заявки продолжают поступать по телефону 112", - сообщила администрация. Уточняется, что четыре аварийные бригады устраняют повреждения на электрических сетях, две - на троллейбусной контактной сети, 12 бригад занимаются распилом и уборкой аварийных деревьев. Как сообщало ГУМЧС по Рязанской области со ссылкой на данные филиала Гидрометцентра вечером субботы с сохранением ночью и утром воскресенья на территории региона местами ожидалось сильное отложение мокрого снега.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рязань, рязанская область