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СМИ: разведка Турции нейтрализовала одного из главарей РПК на севере Сирии - РИА Новости, 24.12.2023
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20:12 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/rpk-1917799514.html
СМИ: разведка Турции нейтрализовала одного из главарей РПК на севере Сирии
СМИ: разведка Турции нейтрализовала одного из главарей РПК на севере Сирии - РИА Новости, 24.12.2023
СМИ: разведка Турции нейтрализовала одного из главарей РПК на севере Сирии
Один из главарей запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) нейтрализован на севере Сирии в результате спецоперации Национальной разведывательной... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T20:12
2023-12-24T20:12
в мире
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ирак
сирия
массачусетский технологический институт
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 24 дек – РИА Новости. Один из главарей запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) нейтрализован на севере Сирии в результате спецоперации Национальной разведывательной организации (MIT) страны, сообщило госагентство Anadolu со ссылкой на источники в структурах безопасности. "В результате спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) Турции на севере Сирии нейтрализован один из главарей террористической организации РПК/YPG террориста под кодовым позывным "Бахоз Африн". В иерархии группировки обезвреженный боевик с 2021 года занимал "должность" т.н. ответственного за сирийский район Айн-аль-Араб (Кобани). По данным источниках в турецких силах безопасности, в MİT поступила информация о том, что "Бахоз Африн" готовит новую акцию против силовиков на сирийско-турецкой границе. После этого была проведена операция по его нейтрализации", - передает агентство. ​ В ночь на субботу шесть турецких военнослужащих погибли на севере Ирака в результате нападения со стороны боевиков РПК. По данным минобороны Турции, в субботу еще шестеро военнослужащих погибли и один был ранен в столкновении с боевиками РПК в районе операции "Коготь-замок". Турецкое оборонное ведомство сообщило о проведении военных операций на севере Ирака против РПК после гибели 12 своих военнослужащих. Высшее командование министерства национальной обороны Турции в воскресенье отправилось на границу с Ираком. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
https://ria.ru/20231216/turtsiya-1916221949.html
https://ria.ru/20231224/turtsiya-1917781808.html
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в мире, турция, ирак, сирия, массачусетский технологический институт, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Ирак, Сирия, Массачусетский технологический институт, Рабочая партия Курдистана
СМИ: разведка Турции нейтрализовала одного из главарей РПК на севере Сирии

Anadolu: разведка Турции нейтрализовала одного из главарей РПК на севере Сирии

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаг Рабочей партии Курдистана
Флаг Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаг Рабочей партии Курдистана. Архивное фото
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АНКАРА, 24 дек – РИА Новости. Один из главарей запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) нейтрализован на севере Сирии в результате спецоперации Национальной разведывательной организации (MIT) страны, сообщило госагентство Anadolu со ссылкой на источники в структурах безопасности.
"В результате спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) Турции на севере Сирии нейтрализован один из главарей террористической организации РПК/YPG террориста под кодовым позывным "Бахоз Африн". В иерархии группировки обезвреженный боевик с 2021 года занимал "должность" т.н. ответственного за сирийский район Айн-аль-Араб (Кобани). По данным источниках в турецких силах безопасности, в MİT поступила информация о том, что "Бахоз Африн" готовит новую акцию против силовиков на сирийско-турецкой границе. После этого была проведена операция по его нейтрализации", - передает агентство. ​
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Минобороны Турции отреагировало на совместные учения США с РПК в Сирии
16 декабря, 17:55
В ночь на субботу шесть турецких военнослужащих погибли на севере Ирака в результате нападения со стороны боевиков РПК. По данным минобороны Турции, в субботу еще шестеро военнослужащих погибли и один был ранен в столкновении с боевиками РПК в районе операции "Коготь-замок". Турецкое оборонное ведомство сообщило о проведении военных операций на севере Ирака против РПК после гибели 12 своих военнослужащих. Высшее командование министерства национальной обороны Турции в воскресенье отправилось на границу с Ираком.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
СМИ: Госдеп призвал Турцию координировать с Ираком операции против РПК
Вчера, 17:20
 
В миреТурцияИракСирияМассачусетский технологический институтРабочая партия Курдистана
 
 
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