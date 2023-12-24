https://ria.ru/20231224/rpk-1917799514.html

СМИ: разведка Турции нейтрализовала одного из главарей РПК на севере Сирии

СМИ: разведка Турции нейтрализовала одного из главарей РПК на севере Сирии - РИА Новости, 24.12.2023

СМИ: разведка Турции нейтрализовала одного из главарей РПК на севере Сирии

Один из главарей запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) нейтрализован на севере Сирии в результате спецоперации Национальной разведывательной... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T20:12

2023-12-24T20:12

2023-12-24T20:12

в мире

турция

ирак

сирия

массачусетский технологический институт

рабочая партия курдистана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912065713_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_2725e17e341f859c2d9473a234933bc2.jpg

АНКАРА, 24 дек – РИА Новости. Один из главарей запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) нейтрализован на севере Сирии в результате спецоперации Национальной разведывательной организации (MIT) страны, сообщило госагентство Anadolu со ссылкой на источники в структурах безопасности. "В результате спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) Турции на севере Сирии нейтрализован один из главарей террористической организации РПК/YPG террориста под кодовым позывным "Бахоз Африн". В иерархии группировки обезвреженный боевик с 2021 года занимал "должность" т.н. ответственного за сирийский район Айн-аль-Араб (Кобани). По данным источниках в турецких силах безопасности, в MİT поступила информация о том, что "Бахоз Африн" готовит новую акцию против силовиков на сирийско-турецкой границе. После этого была проведена операция по его нейтрализации", - передает агентство. ​ В ночь на субботу шесть турецких военнослужащих погибли на севере Ирака в результате нападения со стороны боевиков РПК. По данным минобороны Турции, в субботу еще шестеро военнослужащих погибли и один был ранен в столкновении с боевиками РПК в районе операции "Коготь-замок". Турецкое оборонное ведомство сообщило о проведении военных операций на севере Ирака против РПК после гибели 12 своих военнослужащих. Высшее командование министерства национальной обороны Турции в воскресенье отправилось на границу с Ираком. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.

https://ria.ru/20231216/turtsiya-1916221949.html

https://ria.ru/20231224/turtsiya-1917781808.html

турция

ирак

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, ирак, сирия, массачусетский технологический институт, рабочая партия курдистана