СМИ: разведка Турции нейтрализовала одного из главарей РПК на севере Сирии
Anadolu: разведка Турции нейтрализовала одного из главарей РПК на севере Сирии
© AP Photo / Andrew MedichiniФлаг Рабочей партии Курдистана
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаг Рабочей партии Курдистана. Архивное фото
АНКАРА, 24 дек – РИА Новости. Один из главарей запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) нейтрализован на севере Сирии в результате спецоперации Национальной разведывательной организации (MIT) страны, сообщило госагентство Anadolu со ссылкой на источники в структурах безопасности.
"В результате спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) Турции на севере Сирии нейтрализован один из главарей террористической организации РПК/YPG террориста под кодовым позывным "Бахоз Африн". В иерархии группировки обезвреженный боевик с 2021 года занимал "должность" т.н. ответственного за сирийский район Айн-аль-Араб (Кобани). По данным источниках в турецких силах безопасности, в MİT поступила информация о том, что "Бахоз Африн" готовит новую акцию против силовиков на сирийско-турецкой границе. После этого была проведена операция по его нейтрализации", - передает агентство.
В ночь на субботу шесть турецких военнослужащих погибли на севере Ирака в результате нападения со стороны боевиков РПК. По данным минобороны Турции, в субботу еще шестеро военнослужащих погибли и один был ранен в столкновении с боевиками РПК в районе операции "Коготь-замок". Турецкое оборонное ведомство сообщило о проведении военных операций на севере Ирака против РПК после гибели 12 своих военнослужащих. Высшее командование министерства национальной обороны Турции в воскресенье отправилось на границу с Ираком.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.