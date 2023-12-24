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Минобороны Турции заявило о нейтрализации 30 боевиков РПК на севере Ирака - РИА Новости, 24.12.2023
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16:43 24.12.2023 (обновлено: 16:47 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/rpk-1917777474.html
Минобороны Турции заявило о нейтрализации 30 боевиков РПК на севере Ирака
Минобороны Турции заявило о нейтрализации 30 боевиков РПК на севере Ирака - РИА Новости, 24.12.2023
Минобороны Турции заявило о нейтрализации 30 боевиков РПК на севере Ирака
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер сообщил, что в ходе начавшихся в ночь на субботу спецопераций на севере Ирака нейтрализованы 30 боевиков... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T16:43
2023-12-24T16:47
в мире
турция
ирак
курдистан (иран)
яшар гюлер
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 24 дек – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер сообщил, что в ходе начавшихся в ночь на субботу спецопераций на севере Ирака нейтрализованы 30 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. В ночь на субботу шесть турецких военнослужащих погибли на севере Ирака в результате нападения со стороны боевиков РПК. По данным минобороны Турции, в субботу еще шестеро военнослужащих погибли и один был ранен в столкновении с боевиками РПК в районе операции "Коготь-замок". Турецкое оборонное ведомство сообщило о проведении военных операций на севере Ирака против РПК после гибели двенадцати своих военнослужащих. Высшее командование министерства национальной обороны Турции в воскресенье отправилось на границу с Ираком. "Министр Яшар Гюлер объявил, что число террористов, нейтрализованных после нападений в районе операции "Коготь-замок", возросло до 30", - сообщило пресс-служба военного ведомства. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
https://ria.ru/20231216/turtsiya-1916221949.html
турция
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в мире, турция, ирак, курдистан (иран), яшар гюлер, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Ирак, Курдистан (Иран), Яшар Гюлер, Рабочая партия Курдистана
Минобороны Турции заявило о нейтрализации 30 боевиков РПК на севере Ирака

Гюлер: в ходе спецопераций на севере Ирака нейтрализованы 30 боевиков РПК

© AP Photo / STRТурецкий военный с флагом
Турецкий военный с флагом - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / STR
Турецкий военный с флагом. Архивное фото
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АНКАРА, 24 дек – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер сообщил, что в ходе начавшихся в ночь на субботу спецопераций на севере Ирака нейтрализованы 30 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.
В ночь на субботу шесть турецких военнослужащих погибли на севере Ирака в результате нападения со стороны боевиков РПК. По данным минобороны Турции, в субботу еще шестеро военнослужащих погибли и один был ранен в столкновении с боевиками РПК в районе операции "Коготь-замок". Турецкое оборонное ведомство сообщило о проведении военных операций на севере Ирака против РПК после гибели двенадцати своих военнослужащих. Высшее командование министерства национальной обороны Турции в воскресенье отправилось на границу с Ираком.
«
"Министр Яшар Гюлер объявил, что число террористов, нейтрализованных после нападений в районе операции "Коготь-замок", возросло до 30", - сообщило пресс-служба военного ведомства.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
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В миреТурцияИракКурдистан (Иран)Яшар ГюлерРабочая партия Курдистана
 
 
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