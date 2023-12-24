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Глава католиков в России Пецци поздравил с Рождеством - РИА Новости, 24.12.2023
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Религия
 
21:22 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/rozhdestvo-1917805899.html
Глава католиков в России Пецци поздравил с Рождеством
Глава католиков в России Пецци поздравил с Рождеством - РИА Новости, 24.12.2023
Глава католиков в России Пецци поздравил с Рождеством
Праздник Рождества Христова дарит людям надежду, в которой все нуждаются в непростые времена, отметил в поздравлении глава Конференции католических епископов... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T21:22
2023-12-24T21:22
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иисус христос
павел пецци
религиозные праздники
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Праздник Рождества Христова дарит людям надежду, в которой все нуждаются в непростые времена, отметил в поздравлении глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци. "Это большой праздник поддерживает в нас надежду, а в эти времена мы особенно нуждаемся в надежде. Но больше всего мы все нуждаемся в доме, куда мы можем постоянно возвращаться. Дом- это сам Христос, сам Бог, который рождается, чтобы оставаться с нами, чтобы сопровождать нас", - сказал архиепископ в видеообращении в Telegram-канале Архиепархии Божией Матери в Москве. Архиепископ благословил католиков и пожелал, чтобы мир Христов воцарился в сердцах верующих и во всех людях доброй воли.
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россия, иисус христос, павел пецци, религиозные праздники
Религия, Россия, Иисус Христос, Павел Пецци, Религиозные праздники
Глава католиков в России Пецци поздравил с Рождеством

Глава католиков Пецци: праздник Рождества Христова дарит людям надежду

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМитрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци
Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Праздник Рождества Христова дарит людям надежду, в которой все нуждаются в непростые времена, отметил в поздравлении глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци.
"Это большой праздник поддерживает в нас надежду, а в эти времена мы особенно нуждаемся в надежде. Но больше всего мы все нуждаемся в доме, куда мы можем постоянно возвращаться. Дом- это сам Христос, сам Бог, который рождается, чтобы оставаться с нами, чтобы сопровождать нас", - сказал архиепископ в видеообращении в Telegram-канале Архиепархии Божией Матери в Москве.
Архиепископ благословил католиков и пожелал, чтобы мир Христов воцарился в сердцах верующих и во всех людях доброй воли.

Рождество Христово — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) богомладенца Иисуса Христа. В ночь на 25 декабря Рождество празднуют католики и протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также 10 из 16 поместных православных церквей мира, пользующихся новоюлианским календарем, который будет до 2800 года совпадать с григорианским.

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РелигияРоссияИисус ХристосПавел ПецциРелигиозные праздники
 
 
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