Глава католиков в России Пецци поздравил с Рождеством
Глава католиков Пецци: праздник Рождества Христова дарит людям надежду
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМитрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци
Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Праздник Рождества Христова дарит людям надежду, в которой все нуждаются в непростые времена, отметил в поздравлении глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци.
"Это большой праздник поддерживает в нас надежду, а в эти времена мы особенно нуждаемся в надежде. Но больше всего мы все нуждаемся в доме, куда мы можем постоянно возвращаться. Дом- это сам Христос, сам Бог, который рождается, чтобы оставаться с нами, чтобы сопровождать нас", - сказал архиепископ в видеообращении в Telegram-канале Архиепархии Божией Матери в Москве.
Архиепископ благословил католиков и пожелал, чтобы мир Христов воцарился в сердцах верующих и во всех людях доброй воли.
Рождество Христово — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) богомладенца Иисуса Христа. В ночь на 25 декабря Рождество празднуют католики и протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также 10 из 16 поместных православных церквей мира, пользующихся новоюлианским календарем, который будет до 2800 года совпадать с григорианским.