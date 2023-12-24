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Глава католиков в России Пецци поздравил с Рождеством

Глава католиков в России Пецци поздравил с Рождеством - РИА Новости, 24.12.2023

Глава католиков в России Пецци поздравил с Рождеством

Праздник Рождества Христова дарит людям надежду, в которой все нуждаются в непростые времена, отметил в поздравлении глава Конференции католических епископов... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T21:22

2023-12-24T21:22

2023-12-24T21:22

религия

россия

иисус христос

павел пецци

религиозные праздники

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Праздник Рождества Христова дарит людям надежду, в которой все нуждаются в непростые времена, отметил в поздравлении глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци. "Это большой праздник поддерживает в нас надежду, а в эти времена мы особенно нуждаемся в надежде. Но больше всего мы все нуждаемся в доме, куда мы можем постоянно возвращаться. Дом- это сам Христос, сам Бог, который рождается, чтобы оставаться с нами, чтобы сопровождать нас", - сказал архиепископ в видеообращении в Telegram-канале Архиепархии Божией Матери в Москве. Архиепископ благословил католиков и пожелал, чтобы мир Христов воцарился в сердцах верующих и во всех людях доброй воли.

https://ria.ru/20231224/dubinin-1917679040.html

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россия, иисус христос, павел пецци, религиозные праздники