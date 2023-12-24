Во Франции рассказали, на что США пойдут на переговорах с Путиным
Автор Le Figaro Жирар: США пойдут на мир с Россией независимо от исхода выборов
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Независимо от исхода выборов в США Вашингтон захочет заключить мир с президентом России Владимиром Путиным, заявил французский журналист Le Figaro и специалист по геополитике Рено Жирар.
"Либо Трампа изберут президентом США, а он уже говорил, что решит проблему в 24 часа, то есть он спросит у Путина, чего тот хочет, либо администрация Байдена и демократы также в конечном счете захотят мира, потому что желают сосредоточиться в первую очередь на Китае и знают, что все это заводит их слишком далеко", — считает он.
По мнению журналиста, Вашингтон понимает, что в стратегическом плане не в его интересах бросать Москву в объятия Пекина, поэтому с конфликтом на Украине уже почти все ясно.
Теперь и в Киеве понимают, что не победят Россию и не вернут русскоязычные регионы, поэтому слышно все больше критики стратегии ВСУ и действий президента Владимира Зеленского, отметил Жирар.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.