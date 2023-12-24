https://ria.ru/20231224/rossiya-1917746925.html

Во Франции рассказали, на что США пойдут на переговорах с Путиным

Во Франции рассказали, на что США пойдут на переговорах с Путиным - РИА Новости, 24.12.2023

Во Франции рассказали, на что США пойдут на переговорах с Путиным

Независимо от исхода выборов в США Вашингтон захочет заключить мир с президентом России Владимиром Путиным, заявил французский журналист Le Figaro и специалист... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T12:16

2023-12-24T12:16

2023-12-24T12:38

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

сша

вашингтон (штат)

в мире

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Независимо от исхода выборов в США Вашингтон захочет заключить мир с президентом России Владимиром Путиным, заявил французский журналист Le Figaro и специалист по геополитике Рено Жирар. "Либо Трампа изберут президентом США, а он уже говорил, что решит проблему в 24 часа, то есть он спросит у Путина, чего тот хочет, либо администрация Байдена и демократы также в конечном счете захотят мира, потому что желают сосредоточиться в первую очередь на Китае и знают, что все это заводит их слишком далеко", — считает он. По мнению журналиста, Вашингтон понимает, что в стратегическом плане не в его интересах бросать Москву в объятия Пекина, поэтому с конфликтом на Украине уже почти все ясно. Теперь и в Киеве понимают, что не победят Россию и не вернут русскоязычные регионы, поэтому слышно все больше критики стратегии ВСУ и действий президента Владимира Зеленского, отметил Жирар.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917738692.html

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917724528.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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россия, владимир путин, вооруженные силы украины, сша, вашингтон (штат), в мире