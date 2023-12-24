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Во Франции рассказали, на что США пойдут на переговорах с Путиным - РИА Новости, 24.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:16 24.12.2023 (обновлено: 12:38 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/rossiya-1917746925.html
Во Франции рассказали, на что США пойдут на переговорах с Путиным
Во Франции рассказали, на что США пойдут на переговорах с Путиным - РИА Новости, 24.12.2023
Во Франции рассказали, на что США пойдут на переговорах с Путиным
Независимо от исхода выборов в США Вашингтон захочет заключить мир с президентом России Владимиром Путиным, заявил французский журналист Le Figaro и специалист... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T12:16
2023-12-24T12:38
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
сша
вашингтон (штат)
в мире
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Независимо от исхода выборов в США Вашингтон захочет заключить мир с президентом России Владимиром Путиным, заявил французский журналист Le Figaro и специалист по геополитике Рено Жирар. "Либо Трампа изберут президентом США, а он уже говорил, что решит проблему в 24 часа, то есть он спросит у Путина, чего тот хочет, либо администрация Байдена и демократы также в конечном счете захотят мира, потому что желают сосредоточиться в первую очередь на Китае и знают, что все это заводит их слишком далеко", — считает он. По мнению журналиста, Вашингтон понимает, что в стратегическом плане не в его интересах бросать Москву в объятия Пекина, поэтому с конфликтом на Украине уже почти все ясно. Теперь и в Киеве понимают, что не победят Россию и не вернут русскоязычные регионы, поэтому слышно все больше критики стратегии ВСУ и действий президента Владимира Зеленского, отметил Жирар.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917738692.html
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россия
сша
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россия, владимир путин, вооруженные силы украины, сша, вашингтон (штат), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, США, Вашингтон (штат), В мире
Во Франции рассказали, на что США пойдут на переговорах с Путиным

Автор Le Figaro Жирар: США пойдут на мир с Россией независимо от исхода выборов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Независимо от исхода выборов в США Вашингтон захочет заключить мир с президентом России Владимиром Путиным, заявил французский журналист Le Figaro и специалист по геополитике Рено Жирар.
"Либо Трампа изберут президентом США, а он уже говорил, что решит проблему в 24 часа, то есть он спросит у Путина, чего тот хочет, либо администрация Байдена и демократы также в конечном счете захотят мира, потому что желают сосредоточиться в первую очередь на Китае и знают, что все это заводит их слишком далеко", — считает он.
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По мнению журналиста, Вашингтон понимает, что в стратегическом плане не в его интересах бросать Москву в объятия Пекина, поэтому с конфликтом на Украине уже почти все ясно.
Теперь и в Киеве понимают, что не победят Россию и не вернут русскоязычные регионы, поэтому слышно все больше критики стратегии ВСУ и действий президента Владимира Зеленского, отметил Жирар.

ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.

На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСШАВашингтон (штат)В мире
 
 
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