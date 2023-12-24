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ВМС Ирана получили новые крылатые ракеты - РИА Новости, 24.12.2023
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15:59 24.12.2023 (обновлено: 16:03 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/rakety-1917772156.html
ВМС Ирана получили новые крылатые ракеты
ВМС Ирана получили новые крылатые ракеты - РИА Новости, 24.12.2023
ВМС Ирана получили новые крылатые ракеты
Арсенал Военно-морских сил (ВМС) армии Исламской Республики Иран пополнился крылатыми ракетами "Талайе" и "Насир" и вертолетными комплексами, впервые... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T15:59
2023-12-24T16:03
в мире
иран
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ТЕГЕРАН, 24 дек – РИА Новости. Арсенал Военно-морских сил (ВМС) армии Исламской Республики Иран пополнился крылатыми ракетами "Талайе" и "Насир" и вертолетными комплексами, впервые оснащенными разведывательными системами и системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), об этом заявил командующий ВМС армии Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани. Его слова приводит агентство ISNA."Сегодня на прекрасных пляжах Макран и Бендер-Конарек (на побережье Оманского залива – ред.) мы наблюдаем присоединение (к арсеналу ВМС – ред.) и презентацию последних достижений в сфере стратегического военно-морского флота (Исламской – ред.) Республики Иран в области ракетных комплексов большой дальности и беспилотных систем, касающихся различных направлений, включая разведку, уничтожение (цели - ред.) и РЭБ", – сказал Ирани. По его словам, "умный" ракетный комплекс "Талайе" дальностью более тысячи километров умеет определять новые цели на всем протяжении полета, таким образом, заставая противника врасплох. В свою очередь, "умная" морская крылатая ракета "Насир" дальностью более 100 километров обладает очень большими возможностями в области операций, связанных с уничтожением цели. Как утверждает командующий, "сегодня в состав ВМС войдут и вертолетные комплексы, впервые оснащенные системами РЭБ и разведки, а также портовый и якорный буксир".
https://ria.ru/20230607/oruzhie-1876625443.html
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в мире, иран
В мире, Иран
ВМС Ирана получили новые крылатые ракеты

Командующий Ирани: ВМС армии Ирана получили крылатые ракеты "Талайе" и "Насир"

© ISNAАрсенал армии Ирана пополнился крылатыми ракетами "Талайе" и "Насир"
Арсенал армии Ирана пополнился крылатыми ракетами Талайе и Насир
© ISNA
Арсенал армии Ирана пополнился крылатыми ракетами "Талайе" и "Насир"
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ТЕГЕРАН, 24 дек – РИА Новости. Арсенал Военно-морских сил (ВМС) армии Исламской Республики Иран пополнился крылатыми ракетами "Талайе" и "Насир" и вертолетными комплексами, впервые оснащенными разведывательными системами и системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), об этом заявил командующий ВМС армии Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани. Его слова приводит агентство ISNA.
"Сегодня на прекрасных пляжах Макран и Бендер-Конарек (на побережье Оманского залива – ред.) мы наблюдаем присоединение (к арсеналу ВМС – ред.) и презентацию последних достижений в сфере стратегического военно-морского флота (Исламской – ред.) Республики Иран в области ракетных комплексов большой дальности и беспилотных систем, касающихся различных направлений, включая разведку, уничтожение (цели - ред.) и РЭБ", – сказал Ирани.
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По его словам, "умный" ракетный комплекс "Талайе" дальностью более тысячи километров умеет определять новые цели на всем протяжении полета, таким образом, заставая противника врасплох. В свою очередь, "умная" морская крылатая ракета "Насир" дальностью более 100 километров обладает очень большими возможностями в области операций, связанных с уничтожением цели.
Как утверждает командующий, "сегодня в состав ВМС войдут и вертолетные комплексы, впервые оснащенные системами РЭБ и разведки, а также портовый и якорный буксир".
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