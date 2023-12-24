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Названы семь мест в России для путешествия за зимней сказкой

Названы семь мест в России для путешествия за зимней сказкой - РИА Новости, 24.12.2023

Названы семь мест в России для путешествия за зимней сказкой

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме, рассказали, как встречают Новый год в разных городах и... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T05:44

2023-12-24T05:44

2023-12-24T12:47

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме, рассказали, как встречают Новый год в разных городах и республиках России и где можно получить незабываемые впечатления и узнать о культурных традициях нашей страны, сообщает пресс-служба ВШБ.Суздаль: новогодняя столицаСуздаль избрали всероссийской столицей Нового года — 2024. В местном кремле подготовили захватывающую праздничную программу: обещают, что стены крепости оживут и расскажут гостям историю города.Кроме того, на территории этого памятника древнерусской архитектуры пройдет исторический квест "Остров сокровищ", участники которого предстоит найти затерянные княжеские клады. Музей деревянного зодчества порадует театрализованным представлением на Рождество — обряды, игры, конкурсы и веселый хоровод.Село Мартыново: убаюкать святочную елкуВ селе Мартыново, в 60 километрах от Углича, расположился музей кацкарей. Это малая этническая группа, которая живет в этих местах с XV века. Сегодня на территории деревни действует национально-культурная автономия: 55 изб и более 120 постоянных жителей. Им не только удалось сохранить уникальный диалект, но и сделать из него предмет туристического интереса: гостей обещают научить говорить "Вздравствуйте!" без запинки, а еще "бахорить по-кацки" и "коменничать".Туристов встречают в столетней русской избе хлебом-солью, кормят обедом, приготовленном в печи, — щи, картошка, пирожки. Здесь все настоящее — сени, горенка, предметы и фотографии. Сказку тоже расскажут: покажут представление на местном диалекте, познакомят с мифами и традициями, а также с кацкарским бытом.К новогодним праздникам хранители музея подготовили особую программу. Гостей ждет обряд "убанчивания святочной елки", рождественские гадания и другие развлечения.Ижевск: в гости к Тол БабаюВ местечке Шаркан, в 90 километрах от Ижевска, живет удмуртский Дед Мороз — Тол Бабай. Его резиденция расположена на вершине самого высокого холма среди могучих старых елей. Изба украшена национальными удмуртскими орнаментами, а подняться к ней можно по царской лестнице со множеством ступеней.По легенде, Тол Бабай раньше был великаном-алангасаром. Когда в эти земли пришли люди, гиганты укрылись в горах, а наш герой не успел — хотел в последний раз оглядеть родные места, и тут вход в убежище закрылся. Пришлось ему остаться жить в мире людей, бродить по полям и лесам, охраняя зверей и птиц. Однажды он встретил детей — и подружился с ними, с тех пор каждый год радует подарками и зимними забавами. Вокруг резиденции расположен развлекательный деревянный городок с горками и аттракционами.У Тол Бабая, как и у его русского коллеги, есть внучка — Лымыныл. Есть и своя Баба-Яга в этой сказке — старуха Абыда, которая все время строит козни. Кстати, Тол Бабай общается с детьми не только в новогодние праздники, а круглый год.Улан-Удэ: как Сагаан Убген стал Дедом МорозомУлан-Удэ — место пересечения различных культурных традиций и верований. Например, в селе Тарбагатай в 50 километрах от столицы Бурятии в гости ждут "семейские", забайкальские старообрядцы — со своими обычаями на святки, посиделками, "машкарадами" и катанием на тройках. В Иволгинском дацане (30 километров от Улан-Удэ), известном бурятском монастыре, готовятся к Сагаалгану — буддийскому Новому году, который в 2024 году выпадает на 10 февраля.Есть в Бурятии и свой Дед Мороз с резиденцией. Его зовут Сагаан Убген — Белый Старец. Бурятский старец считался в буддийском пантеоне Владыкой гор — богом плодородия, благополучия, долголетия и счастья, повелителем зверей и птиц. Он облачен в национальные одежды — белую шубу и шапку-малгай, отороченную мехом.Его резиденция располагается в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ.Традиционно от Сагаан Убгена не ждали материальных подарков — считалось, что он дарит мир и покой. Но после того как в 2007 году он стал названым братом Деда Мороза из Великого Устюга, Сагаан Убген с помощниками стал устраивать детские праздники и дарить детям подарки. В резиденции традиционно проводят новогодние мероприятия.Салехард: Дед Мороз на Полярном кругеВ Салехарде, городе на Полярном круге, проживает один из самых северных волшебников Ямал Ири. Он носит традиционную одежду северных народов, пояс охотника с украшением из кости мамонта, заплетает волосы и бороду в косички. Помимо посоха, его традиционный атрибут — бубен, чтобы избавлять людей от дурных мыслей и делать злых добрее.По просторам края Ямал Ири путешествует на упряжке из северных оленей, а в резиденции в природно-этнографическом комплексе поселка Горнокнязевск живет в традиционном чуме. В новогодние дни ямальский Дед Мороз, как и его братья, принимает гостей — угощает их праздничными блюдами и рассказывает национальные ямальские легенды.Самые отчаянные путешественники могут встретить Новый год в тундре, в настоящем чуме с оленеводами, — незабываемый праздник гарантирован.Поселок Томтор: путешествие в царство вечной мерзлотыЯкутия приглашает посетить резиденцию своего новогоднего волшебника — Чысхаана. Как и положено властелину холода, он живет в Царстве вечной мерзлоты: это туристический комплекс, в котором расположен его тронный зал. Зал украшают ледяные скульптуры, выполненные самыми лучшими мастерами. Одет северный волшебник в якутскую национальную одежду и шапку с рогами.Небольшой палеонтологический музей предлагает ознакомиться с жизнью мамонтов и других животных ледникового периода, а в ледяном баре можно попробовать не только холодные напитки, но и строганину, мороженую рыбу и "мартышки" — замороженную массу из творога, сметаны и ягод. Детей и взрослых повеселит еще одна достопримечательность резиденции — огромная ледяная горка. Каждому, кто решился прокатиться, вручается памятная снежинка и именной сертификат о посещении Царства вечной мерзлоты.Алтай: белый праздник по лунному календарюЧагаа-Байрам переводится как "белый", или "творожный праздник". Так называется алтайский новый год, который празднуют по лунному календарю — в конце января —начале февраля.В 2003 году Чагаа-Байрам был официально признан праздником регионального значения, цель которого — сохранить традиции культуры и языка Алтайского края и народное творчество. День проведения Чагаа-Байрам ежегодно утверждается главой Республики Алтай и является праздничным для жителей. Люди надевают свои лучшие одежды и начинают шествие. На холме разводят священный огонь, трапезничают, веселятся. Обязательный ритуал — скатиться со склона горы: считается, что снег очищает тело от всего плохого и негативного.

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