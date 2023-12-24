https://ria.ru/20231224/proisshestvie-1917810649.html

На юго-западе Москвы пьяный мужчина вытолкнул девушку из окна пятого этажа

На юго-западе Москвы пьяный мужчина вытолкнул девушку из окна пятого этажа - РИА Новости, 24.12.2023

На юго-западе Москвы пьяный мужчина вытолкнул девушку из окна пятого этажа

Пьяный мужчина вытолкнул из окна 5 этажа девушку в ходе ссоры, она госпитализирована, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T22:17

2023-12-24T22:17

2023-12-24T22:17

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пьяный мужчина вытолкнул из окна 5 этажа девушку в ходе ссоры, она госпитализирована, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ. По данным следствия, 23 декабря 45-летний мужчина в квартире дома на улице Айвазовского в Москве, поссорившись с 22-летней девушкой, вытолкнул ее из окна пятого этажа. Пострадавшая госпитализирована. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", — сказали в ведомстве, добавив, что фигурант задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительной информации, пострадавшая — проститутка. Мужчина же был пьян.

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)