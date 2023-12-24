https://ria.ru/20231224/pravitelstvo-1917790598.html

Правительство одобрило перенаправление высвободившихся средств регионам

Правительство одобрило перенаправление высвободившихся средств регионам - РИА Новости, 24.12.2023

Правительство одобрило перенаправление высвободившихся средств регионам

Правительство России одобрило перенаправление высвободившихся средств бюджета по отрасли здравоохранения для Курской, Оренбургской областей и Ставропольского... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T18:46

2023-12-24T18:46

2023-12-24T18:47

оренбургская область

ставропольский край

россия

общество

курская область

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило перенаправление высвободившихся средств бюджета по отрасли здравоохранения для Курской, Оренбургской областей и Ставропольского края, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Как уточняется, проект распоряжения подготовлен в целях перераспределения высвободившихся средств из федерального бюджета по отрасли здравоохранения бюджетам Курской, Оренбургской областей и Ставропольского края.

https://ria.ru/20231207/byudzhet-1914380855.html

оренбургская область

ставропольский край

россия

курская область

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оренбургская область, ставропольский край, россия, общество, курская область