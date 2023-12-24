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Правительство одобрило перенаправление высвободившихся средств регионам - РИА Новости, 24.12.2023
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18:46 24.12.2023 (обновлено: 18:47 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/pravitelstvo-1917790598.html
Правительство одобрило перенаправление высвободившихся средств регионам
Правительство одобрило перенаправление высвободившихся средств регионам - РИА Новости, 24.12.2023
Правительство одобрило перенаправление высвободившихся средств регионам
Правительство России одобрило перенаправление высвободившихся средств бюджета по отрасли здравоохранения для Курской, Оренбургской областей и Ставропольского... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T18:46
2023-12-24T18:47
оренбургская область
ставропольский край
россия
общество
курская область
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило перенаправление высвободившихся средств бюджета по отрасли здравоохранения для Курской, Оренбургской областей и Ставропольского края, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Как уточняется, проект распоряжения подготовлен в целях перераспределения высвободившихся средств из федерального бюджета по отрасли здравоохранения бюджетам Курской, Оренбургской областей и Ставропольского края.
https://ria.ru/20231207/byudzhet-1914380855.html
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оренбургская область, ставропольский край, россия, общество, курская область
Оренбургская область, Ставропольский край, Россия, Общество, Курская область
Правительство одобрило перенаправление высвободившихся средств регионам

Правительство одобрило перенаправление высвободившихся средств бюджета регионам

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаседание правительства России
Заседание правительства России - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заседание правительства России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило перенаправление высвободившихся средств бюджета по отрасли здравоохранения для Курской, Оренбургской областей и Ставропольского края, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Как уточняется, проект распоряжения подготовлен в целях перераспределения высвободившихся средств из федерального бюджета по отрасли здравоохранения бюджетам Курской, Оренбургской областей и Ставропольского края.
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Оренбургская областьСтавропольский крайРоссияОбществоКурская область
 
 
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